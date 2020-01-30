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В ГБР не интересуются свидетельскими показаниями пятого Президента Украины Петра Порошенко.
Об этом адвокат Петра Порошенко Игорь Головань написал в своем блоге на сайте «Украинской Правды».
Игорь Головань сообщил, что 29 января был вынужден письменно, под канцелярский штамп, напомнить сотрудникам ГБР, что пятый Президент Украины Петр Порошенко до 3 февраля включительно находится в командировке за пределами Украины, а потому по предусмотренной законом уважительной причине не сможет явиться для допроса в качестве свидетеля.
«В ГБР об этом и так знают, ведь о поездке Порошенко сообщил начальнику отдела Корецкому еще 20 января, когда приезжал лично повестки получать. И тогда же настаивал на проведении допросов во всем производствам 24 января. Однако 24 января 4 часа следователи ГБР потратили на пустые и абсурдные вопросы в производстве о Минских соглашениях», — написал адвокат.
По его мнению, «правонарушителям из ГБР и их заказчикам» не нужны показания свидетеля Петра Порошенко. Кроме того, он отметил, что сами показания по всем известным производствам следователям ГБР были переданы еще в сентябре 2019 года.
«Укоренившаяся под крышей ГБР группировка уже не таясь пытается создать препятствия деятельности государственного деятеля Петра Порошенко, превращая каждый вызов на допрос в провокационное шоу. И за это придется отвечать», — написал Игорь Головань.
Напомним, 24 января Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Внутрь здания он пытался попасть вместе с депутатами его фракции «Европейская солидарность». Однако охрана пропустила на допрос только Петра Порошенко и его защитников Игоря Голованя и Илью Новикова.
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В ГБР не интересуются свидетельскими показаниями пятого Президента Украины Петра Порошенко.
Об этом адвокат Петра Порошенко Игорь Головань написал в своем блоге на сайте «Украинской Правды».
Игорь Головань сообщил, что 29 января был вынужден письменно, под канцелярский штамп, напомнить сотрудникам ГБР, что пятый Президент Украины Петр Порошенко до 3 февраля включительно находится в командировке за пределами Украины, а потому по предусмотренной законом уважительной причине не сможет явиться для допроса в качестве свидетеля.
«В ГБР об этом и так знают, ведь о поездке Порошенко сообщил начальнику отдела Корецкому еще 20 января, когда приезжал лично повестки получать. И тогда же настаивал на проведении допросов во всем производствам 24 января. Однако 24 января 4 часа следователи ГБР потратили на пустые и абсурдные вопросы в производстве о Минских соглашениях», — написал адвокат.
По его мнению, «правонарушителям из ГБР и их заказчикам» не нужны показания свидетеля Петра Порошенко. Кроме того, он отметил, что сами показания по всем известным производствам следователям ГБР были переданы еще в сентябре 2019 года.
«Укоренившаяся под крышей ГБР группировка уже не таясь пытается создать препятствия деятельности государственного деятеля Петра Порошенко, превращая каждый вызов на допрос в провокационное шоу. И за это придется отвечать», — написал Игорь Головань.
Напомним, 24 января Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Внутрь здания он пытался попасть вместе с депутатами его фракции «Европейская солидарность». Однако охрана пропустила на допрос только Петра Порошенко и его защитников Игоря Голованя и Илью Новикова.