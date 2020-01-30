Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции из запрещенной Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

Под обстрел попали пункты неподалеку Березового и Новотошковского.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 29 января боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.