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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Отмечается, что боевики обстреливали позиции из запрещенной Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.
Под обстрел попали пункты неподалеку Березового и Новотошковского.
Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 29 января боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.
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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Отмечается, что боевики обстреливали позиции из запрещенной Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.
Под обстрел попали пункты неподалеку Березового и Новотошковского.
Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 29 января боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.