Народный депутат Украины от Николаевской области Александр Пасечный оправдал проигрыш партии «Слуга народа» на выборах в объединенные территориальные общины области тем, что у организаторов не было опыта и времени на подготовку.

Об этом он сказал в комментарии изданию «Преступности.НЕТ».

Нардеп признался, что сам не мог принимать полноценное участие в организации выборов, однако, как сам утверждает, поддерживал кандидатов.

— Я, естественно, участвовал в этом вопросе, но я не был ответственным, потому что из трех месяцев, когда надо было здесь находиться, я был три недели в Киеве. Поэтому полностью заниматься выборами у меня не было совершенно никакой возможности. Когда была возможность, я поддерживал кандидатов, общался с ними, но это был очень короткий срок, — сказал Александр Пасечный.

В то же время, народный депутат считает, что выборы были проиграны из-за того, что организаторы недостаточно серьезно подготовились, поскольку не имели времени.

— Это были промежуточные выборы... У нас не было серьезной подготовки. Я же не политтехнолог, никогда не проводил выборы. Думаю, что это недостаток опыта и времени. Мы же понимаем, что реально партия начнет работать после съезда. То есть, это такой комплексный вопрос по поводу выборов, он должен решаться на уровне руководства партии. Немножко по-другому будет подход. Я думаю, что мы просто по времени были не готовы, — отметил нардеп.

Напомним, на выборах главы Веснянской ОТГ, которые состоялись 22 декабря 2019 года, победил кандидат-самовыдвиженец Леонид Мухарский, набрав 86,8% голосов.

На выборах в Мешково-Погореловской ОТГ кандидат-самовыдвиженец Андрей Ботанин также с большим отрывом победил своего оппонента от партии «Слуга народа».

На выборах в местные советы громад области больше всего мандатов – 22 – получил «Наш край». На втором месте в общем зачете в области «Слуга народа» – 21 мандат. Самовыдвиженцы получили 11 мандатов, «Батьківщина» – 3.

Также ранее сообщалось, что народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Пасечный проигнорировал собрание жителей села Степовое в Николаевском районе, от которого он избрался в Верховную Раду, чтобы поучаствовать в конференции Федерации футбола Николаевской области.