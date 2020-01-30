Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о состоянии мониторинговой процедуры, в которой признала Россию «стороной Минских договоренностей».

Об этом сообщает Европейская правда.

В документе звучат призывы к России «в полной мере выполнять Минские договоренности, стороной которых является Российская Федерация», прекратить агрессию на Донбассе и вернуть незаконно аннексированный Крым.

Украинская делегация добилась внесения поправки в резолюцию о том, что РФ является стороной Минских договоренностей. Украинское предложение было поддержано большинством.

Резолюция ПАСЕ также содержит требование к РФ сотрудничать с совместной следственной группой и нидерландской прокуратурой по делу об уничтожении рейса MH17 на Донбассе.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила полномочия делегации России, преодолев попытки украинской делегации заблокировать этот процесс. «За» проголосовали 96 делегатов «против» 44, семь человек воздержались.