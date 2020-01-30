В Офисе президента официально отказались предоставить журналистам список визитеров, объяснив это конфиденциальностью. Таким образом, у Владимира Зеленского продолжили практику его предшественников - Петра Порошенко и Виктора Януковича, когда имена гостей президентского Офиса засекречивали, отказывая в информации, что позволяет первым лицам государства проводить встречи с олигархами, лицами с сомнительной репутацией, незамеченным для общественности.

Об этом говорится в репортаже программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый») – «Зеленый свет на Банковой».

— Ведение рабочих журналов (журналов посетителей) ... является вспомогательным документом для удобства работы сотрудников Службы охраны при допуске посетителей, - говорится в ответе за подписью в.и.о. руководителя департамента доступа к публичной информации Офиса президента Украины Тамары Козицкой.

На Банковой отметили, что «информация о посетителях является конфиденциальной» и также отказались предоставить по запросу инструкцию, которая определяет порядок допуска к Офиса президента, отметив, что такой документ «содержит информацию с ограниченным доступом».

В течение нескольких месяцев - в октябре, ноябре и декабря 2019 года - съемочной группе «Схем» удалось зафиксировать среди визитеров Офиса президента родственников президентских помощников, друзей Владимира Зеленского с «95 квартала», бизнесменов - среди которых Андрей Ваврыш и Алексей Вадатурский, антикоррупционеров, судей и люстрированных должностных лиц времен президента Януковича и из правительства Азарова.

Ранее журналисты «Схем» в одном из сюжетов рассказали, что экс-глава Службы безопасности Украины и бывший вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский после победы Владимира Зеленского на выборах стал регулярно прилетать в Украину и наведываться в Офис президента.