Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о необходимости снятия запрета на экспорт леса из Украины, поскольку это мешает торговым отношениям с Европейским Союзом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам заседания Совета ассоциации Украины и ЕС.

— Нужно устранять то, что мешает торговле между Украиной и ЕС. Для ЕС это запрет на экспорт леса из Украины. Для нас это защитные меры ЕС на металл, которые наносят ущерб нашей экономике. С 1 февраля заработают изменения, которые позволят ускорить торговлю, к торговым преференциям в отношении мяса птицы и переработанного мяса птицы, предусмотренных Соглашением об ассоциации, - написал Тимофей Милованов.

Министр также указал на необходимость ускорить ускорять гармонизацию законодательства Украины с правовой системой ЕС.

— В то же время, нам нужно ускорять гармонизацию законодательства Украины с правовой системой ЕС в сферах, где произошли задержки, включая защиту прав интеллектуальной собственности, - написал Тимофей Милованов.

Тимофей Милованов отметил, что в ЕС выразили поддержку Украине в работе по открытию рынка земли

— Наши европейские партнеры соглашаются с нами, что рынок должен основываться на верховенстве права и принципах устойчивости, прозрачности, справедливости, - написал министр.

Среди основных приоритетов в отношения Украины и ЕС на 2020 года Тимофей Милованов выделил следующие: исправление парадоксов в отношениях, ускорение экономической интеграции, наверстать то, что не сделали раньше.

— Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Мы всегда будем ценить поддержку ЕС, но в то же время мы не должны стать сырьевым придатком, - подчеркнул Тимофей Милованов.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина должна временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с Европейским Союзом.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете на сплошную вырубку лесов в Карпатах.