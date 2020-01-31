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Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Украину.
Об этом в Twitter сообщил замглавы украинского МИД Егор Божок.
#Ukraine welcomes a great friend from #USA. @SecPompeo did personally a lot to support us in difficult times of #Russia’s aggression. We look forward to his fruitful work in #Kyiv, where he’ll meet President @ZelenskyyUa, ForMin @VPrystaiko, DefMin @AndriyZagorodn3 pic.twitter.com/wi4Fln6t88— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) January 30, 2020
Дипломат опубликовал фото Майка Помпео в киевском аэропорту «Борисполь» и подчеркнул, что в ходе визита ожидается встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
— Украина приветствует хорошего друга из США. Госсекретарь Помпео лично сделал многое, чтобы поддержать нас в трудные времена российской агрессии. Мы с нетерпением ожидаем его плодотворной работы в Киеве, где он встретится с президентом, - написал Егор Божок.
Напомним, ранее Майк Помпео заявил, что Владимир Зеленский является реформатором, который оправдывает американскую поддержку и способствует роли Украины в прекращении усилий России по возвращению СССР.
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Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Украину.
Об этом в Twitter сообщил замглавы украинского МИД Егор Божок.
#Ukraine welcomes a great friend from #USA. @SecPompeo did personally a lot to support us in difficult times of #Russia’s aggression. We look forward to his fruitful work in #Kyiv, where he’ll meet President @ZelenskyyUa, ForMin @VPrystaiko, DefMin @AndriyZagorodn3 pic.twitter.com/wi4Fln6t88— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) January 30, 2020
Дипломат опубликовал фото Майка Помпео в киевском аэропорту «Борисполь» и подчеркнул, что в ходе визита ожидается встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
— Украина приветствует хорошего друга из США. Госсекретарь Помпео лично сделал многое, чтобы поддержать нас в трудные времена российской агрессии. Мы с нетерпением ожидаем его плодотворной работы в Киеве, где он встретится с президентом, - написал Егор Божок.
Напомним, ранее Майк Помпео заявил, что Владимир Зеленский является реформатором, который оправдывает американскую поддержку и способствует роли Украины в прекращении усилий России по возвращению СССР.