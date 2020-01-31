Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«30 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», — говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Березовое, Талаковка, Орехово, Новотошковское, Хутор Вильный.

С начала текущих суток российские оккупационные войска 2 раза осуществили обстрелы наших позиций, а именно: рядом с Луганским — из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; неподалеку Широкино — из 82 — мм минометов противник выпустил 13 мин, гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 26 января на Донбассе в результате обстрелов и взрывов погибли двое украинских военнослужащих. Еще двое были ранены.