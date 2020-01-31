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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины запустило в пилотном режиме Государственный аграрный реестр для взаимодействия агропроизводителей с органами государственной власти.
Об этом сообщается на сайте министерства.
Согласно сообщению аграрный реестр - это онлайн-сервис, где зарегистрированные агропроизводители могут подавать заявки на исправление ошибок в кадастре, документы на получение господдержки и проверять информацию о себе в четырех реестрах: Государственный земельный кадастр, Реестр юридических и физических лиц, Реестр прав и Реестр животных.
— Создать свой онлайн-кабинет можно не выходя из дома. Для регистрации необходимо проверить наличие актуальной электронной цифровой подписи (ЭЦП). Регистрация бесплатная и доступна всем аграриями, даже если пользователь не зарегистрирован как сельскохозяйственный производитель, - отметили в министерстве.
В настоящее время мобильные бригады операторов помогают желающим зарегистрироваться в шести пилотных областях - Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областях.
В Минэкономики отметили, что с помощью реестра запланировано внедрение программ таргетированной государственной поддержки и оценка ее эффективности.
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины запустило в пилотном режиме Государственный аграрный реестр для взаимодействия агропроизводителей с органами государственной власти.
Об этом сообщается на сайте министерства.
Согласно сообщению аграрный реестр - это онлайн-сервис, где зарегистрированные агропроизводители могут подавать заявки на исправление ошибок в кадастре, документы на получение господдержки и проверять информацию о себе в четырех реестрах: Государственный земельный кадастр, Реестр юридических и физических лиц, Реестр прав и Реестр животных.
— Создать свой онлайн-кабинет можно не выходя из дома. Для регистрации необходимо проверить наличие актуальной электронной цифровой подписи (ЭЦП). Регистрация бесплатная и доступна всем аграриями, даже если пользователь не зарегистрирован как сельскохозяйственный производитель, - отметили в министерстве.
В настоящее время мобильные бригады операторов помогают желающим зарегистрироваться в шести пилотных областях - Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областях.
В Минэкономики отметили, что с помощью реестра запланировано внедрение программ таргетированной государственной поддержки и оценка ее эффективности.