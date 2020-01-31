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Херсонский морской порт будут развивать как речной логистический хаб, включая развитие современного речного флота.
Об этом заявил основатель компании Risoil S.A. Шота Хаджишвили на презентации победителей первых концессионных конкурсов в портовой отрасли Украины сегодня, 31 января, пишет «Центр транспортных стратегий».
— Мы хотим сделать Херсон речным хабом для всей реки Днепр, - сообщил Хаджишвили.
Также он добавил: «Мы планируем использовать все возможности судоходства на Днепре, включая приобретение и строительство современных судов».
Напомним, что компания «Рисойл-Херсон» победила в концессионном конкурсе в отношении имущественного комплекса ГП «Херсонский морской торговый порт».
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Херсонский морской порт будут развивать как речной логистический хаб, включая развитие современного речного флота.
Об этом заявил основатель компании Risoil S.A. Шота Хаджишвили на презентации победителей первых концессионных конкурсов в портовой отрасли Украины сегодня, 31 января, пишет «Центр транспортных стратегий».
— Мы хотим сделать Херсон речным хабом для всей реки Днепр, - сообщил Хаджишвили.
Также он добавил: «Мы планируем использовать все возможности судоходства на Днепре, включая приобретение и строительство современных судов».
Напомним, что компания «Рисойл-Херсон» победила в концессионном конкурсе в отношении имущественного комплекса ГП «Херсонский морской торговый порт».