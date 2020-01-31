Российско-оккупационные силы продолжают размещать военную технику на Донбассе с нарушением линий отвода, а также за пределами выделенных мест хранения.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 24 января с помощью воздушного наблюдения зафиксировали на оккупированной территории Луганской области 7 единиц вооружения, рамещенных с нарушением линий отвода, а также свыше 100 единиц вооружения за пределами выделенных мест хранения.

— На полигоне возле населенного пункта Бугаевка зафиксированы 4, а вблизи населенного пункта Миусинск 3 реактивные системы залпового огня (неустановленного типа), которые были размещены с нарушением линий отвода. На полигонах возле населенных пунктов Бугаевка и Мирное, и вблизи населенного пункта Миусинск зафиксированы 41 танк, 27 единиц самоходной артиллерии, 39 единиц буксированной артиллерии, - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Бугаевки зафиксировали 14 единиц самоходной артиллерии и 18 единиц буксированной артиллерии или минометов. Типы вооружения наблюдателям установить не удалось.

— Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться минских договоренностей, - отметили в штабе.

Напомним, что боевики ведут на Донбассе воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.