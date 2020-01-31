Украина и Великобритания через год намерены начать переговоры относительно безвизового режима между странами.

Об этом сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в эфире передачи Сніданок с 1+1, передаёт Левый берег.

Она также анонсировала торговые переговоры после визовых.

— Когда мы подойдем к концу этого периода, то мы тогда должны вести переговоры о двустороннем соглашении (безвиз) с Украиной и будем решать эти вопросы. Потом будем проводить переговоры и торговые и другие с украинским правительством. Но это будет позже, - рассказала Мелинда Симмонс.

По ее словам, президент Владимир Зеленский издал указ об отмене виз для британцев из-за того, что во внутреннем плане Британия больше не будет членом ЕС, тогда как международные соглашения до сих пор остаются в силе.

— Вопрос безвиза - это не политический вопрос, это вопрос безопасности границ. А безопасность границ - это причина, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении. И эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из ЕС, визовый режим для украинцев продолжится. То есть не будет изменений, если вы будете ехать в Британию из Украины, то вам нужно будет получить визу, - отметила Мелинда Симмонс.

Напомним, что Британия представила памятную моменту по случаю Brexit.