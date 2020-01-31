Катарская компания QTerminals, которая выиграла конкурс на на концессию николаевского порта «Ольвия», планирует развивать порт в качестве зернового хаба.

Об этом стало известно в ходе презентации концессионных проектов в портах «Ольвия» и «Херсон», которая проходит сегодня, 31 января в Киеве, пишет «Центр транспортных стратегий».

— Мы хотим превратить «Ольвию» в зерновой хаб. У нее хорошее географическое положение, это дает возможность создать хороший продукт, - сказал представитель QTerminals Невилл Биссетт.

Согласно презентации QTerminals, старт концессионного проекта планируется на апрель/май текущего года. Планируется модернизация зернового терминала у причала №2, обновление кранов и погрузочного оборудования, улучшение складских помещений.

Также компания намерена строить новый зерновой терминал, для него будет сооружено два новых причала с тремя кранами на каждом, установлен ленточный погрузчик. Планируется строительство силосов, установка погрузочного оборудования для ж/д и грузового автотранспорта.

Кроме того, QTerminals планирует обновить здания, дороги, электросети на территории порта. В целом катарская компания до 2024 года намерена инвестировать 124 миллиона долларов в данный проект.

QTerminals является ведущим портовым оператором Катара и отвечает за управление морскими портами и транспортными терминалами по всей стране. Компания управляет крупнейшим торговым портом страны - Хамад, стоимостью более 7 миллиардов долларов, который является одним из самых мощных и новейших морских логистических комплексов на Ближнем и Среднем Востоке. Сейчас QTerminals также работает над преобразованием порта Доха в круизный порт.

Напомним, что победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара - QTerminals.