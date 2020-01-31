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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, комментируя планы разделить «Укрзалізницю» на три отдельные компании, заявил, что руководство предприятия заботиться о финансовой составляющей, а не о пассажирских перевозках.Об этом он сообщил в интервью журналу «НВ».
— Когда у менеджмента показатель вознаграждения привязан к финансовым результатам, то им интересно развивать то, что выгодно. А это грузовые перевозки. И им абсолютно все равно, давайте говорить откровенно, что происходит с пассажирскими. А должен быть конкретный менеджмент, который исключительно этим станет заниматься, - сообщил Криклий.
Для того, чтобы стимулировать развитие пассажирских перевозок их выделят в отдельную компанию, которая будет заниматься исключительно ими. Эта компания будет получать дотации из бюджета, потому что пассажирские перевозки убыточны. Грузовая компания останется прибыльной и будет платить дивиденды в бюджет.
— Сейчас у нас существует кросс-субсидирование между подразделениями. То есть грузовые перевозки зарабатывают, а пассажирские — нет. И вот первые субсидируют вторых на сумму 12-14 миллиардов гривен (480-560 миллионов долларов) в год. Это непрозрачный процесс, — отметил Криклий.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины согласовал увольнение с должности руководителя «Укрзалізниці» Евгения Кравцова.
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, комментируя планы разделить «Укрзалізницю» на три отдельные компании, заявил, что руководство предприятия заботиться о финансовой составляющей, а не о пассажирских перевозках.Об этом он сообщил в интервью журналу «НВ».
— Когда у менеджмента показатель вознаграждения привязан к финансовым результатам, то им интересно развивать то, что выгодно. А это грузовые перевозки. И им абсолютно все равно, давайте говорить откровенно, что происходит с пассажирскими. А должен быть конкретный менеджмент, который исключительно этим станет заниматься, - сообщил Криклий.
Для того, чтобы стимулировать развитие пассажирских перевозок их выделят в отдельную компанию, которая будет заниматься исключительно ими. Эта компания будет получать дотации из бюджета, потому что пассажирские перевозки убыточны. Грузовая компания останется прибыльной и будет платить дивиденды в бюджет.
— Сейчас у нас существует кросс-субсидирование между подразделениями. То есть грузовые перевозки зарабатывают, а пассажирские — нет. И вот первые субсидируют вторых на сумму 12-14 миллиардов гривен (480-560 миллионов долларов) в год. Это непрозрачный процесс, — отметил Криклий.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины согласовал увольнение с должности руководителя «Укрзалізниці» Евгения Кравцова.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов