Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, комментируя планы разделить «Укрзалізницю» на три отдельные компании, заявил, что руководство предприятия заботиться о финансовой составляющей, а не о пассажирских перевозках.

Об этом он

в интервью журналу «НВ».