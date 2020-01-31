Исполняющий обязанности начальника государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» Александр Голодницкий задекларировал 949 тысяч 721 гривен в качестве дивидендов от аудиторской компании «Аудит-Гарант Николаев».

Об этом говорится в материале издания «Delo.ua».

Как известно, 22 января Кабинет министров Украины согласовал назначение начальника филиала «Дельта-Лоцман» в Николаеве Александра Голодницкого временно исполняющим обязанности главы ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

Журналисты нашли несоответствия в декларации Александра Голодницкого. В своей декларации о доходах за 2018 год Александр Голодницкий указал почти 1 миллион гривен дивидендов, полученных от частной аудиторской фирмы «Аудит-Гарант Николаев», тогда как в официальном реестре юридических лиц чиновник не фигурирует как основатель или руководитель этой фирмы.

Обычно дивидендами называется часть прибыли, которая выплачивается совладельцу (акционеру) предприятия. Однако по информации открытых баз данных, единственным владельцем и директором этой частной аудиторской компании является Людмила Чамара.

Отметим, что информации о корпоративных правах Александра Голодницкого в компании «Аудит-Гарант Николаев» в его декларации за 2018 нет.

В декларации Александра Голодницкого за 2016 год, опубликованной на сайте НАПК, он указал, что является владельцем малого частного предприятия Аудиторская фирма «Аудит-Гарант Николаев».

В декларации за 2017 год информация о правах на аудиторскую компанию отсутствует.

Сайт Delo.ua пишет, что Согласно официальной биографии чиновника на сайте ГП «Дельта-Лоцман», Александр Голодницкий до 2001 года работал практикующим аудитором. Здесь же значится, что Голодницкий возглавлял госпредприятие с 2008 года, но при этом умалчивается, что чиновник работал директором ГП «Дельта-Лоцман» еще в 2005 - 2006 годах. По информации участников рынка, на должность его рекомендовал тогдашний министр транспорта Евгений Червоненко, а приход нового руководителя на госпредприятие сопровождался протестами его сотрудников.

Год назад сообщалось, что глава Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Денис Янтарь обвинил руководство филиал «Дельта-лоцман» государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» в подрывной деятельности и пособничестве Российской Федерации.

В свою очередь, начальник филиала «Дельта-лоцман» Александр Голодницкий отрицал обвинения в пособничестве Российской Федерации и использовании на предприятии российского программного обеспечения для навигационных систем.