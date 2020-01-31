Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что история вокруг процесса импичмента президента США Дональда Трампа ухудшила отношения между странами.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Мне кажется, честно говоря, что наоборот. У нас очень хорошие отношения. США поддерживают Украину, защиту нашей территориальной целостности, и не только на словах, - рассказал он на брифинге в пятницу с госсекретарем США Майком Помпео.

Зеленский указал, что идет работа над наполнением отношений Украины и США практическим смыслом и взаимной выгодой, заключением конкретных контрактов в различных сферах.

Президент вновь подчеркнул, что США являются стратегическим партнером Украины и идет работа над укреплением двухсторонних отношений.

Напомним, что Команда защиты президента Трампа в процессе импичмента в Сенате США настаивает, что обвинения против него в злоупотреблении властью и давлении на Украину не входят в статьи, которые предусматривают импичмент главы Белого дома.