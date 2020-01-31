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31 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и государственный секретарь США Майкл Помпео, находящийся с визитом в Украине, обсудили сотрудничество стран в сфере безопасности, а также стремление Киева привлечь стратегические инвестиции США в ряде отраслей.
Об этом сообщает пресс-центр МИД Украины.
Отмечается, что главной темой беседы были действиям Украины и США на международной арене для восстановления территориальную целостности и суверенитета Украины.
— Главное внимание во время переговоров было уделено, в частности, скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальную целостности и суверенитета Украины, практическому сотрудничеству в сфере безопасности, а также поддержанию активного двустороннего диалога, - говорится в сообщении.
В этом контексте Вадим Пристайко выразил глубокую благодарность Администрации и Конгрессу США за системную поддержку и расширение практической помощи Украине. Он подчеркнул, что Украина является партнером США в поддержании международной безопасности и заинтересована в привлечении стратегических американских инвестиций в военно-технической, энергетической и других отраслях.
Государственный секретарь США Майкл Помпео заверил, что США продолжат поддерживать Украину в восстановлении суверенитета и прекращения агрессии России.
— Майкл Помпео в ходе переговоров заверил в полной поддержке Украины Соединенными Штатами в деле прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме, практическим подтверждением чему стало введение Соединенными Штатами 29 января пакета дополнительных санкций, касающихся действий отдельных физических лиц и компаний в Крыму. Наряду с этим американская сторона особый упор сделала важность сохранения высокой динамики и результативности реформ в Украине, - рассказал Майкл Помпео.
Стороны договорились продолжить взаимодействие в международных организациях и поддерживать контакты по всем вопросам двусторонней повестки.
Ранее сообщалось, что объем программ помощи США для Украины на 2020 год составляет почти 700 миллионов долларов.
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31 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и государственный секретарь США Майкл Помпео, находящийся с визитом в Украине, обсудили сотрудничество стран в сфере безопасности, а также стремление Киева привлечь стратегические инвестиции США в ряде отраслей.
Об этом сообщает пресс-центр МИД Украины.
Отмечается, что главной темой беседы были действиям Украины и США на международной арене для восстановления территориальную целостности и суверенитета Украины.
— Главное внимание во время переговоров было уделено, в частности, скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальную целостности и суверенитета Украины, практическому сотрудничеству в сфере безопасности, а также поддержанию активного двустороннего диалога, - говорится в сообщении.
В этом контексте Вадим Пристайко выразил глубокую благодарность Администрации и Конгрессу США за системную поддержку и расширение практической помощи Украине. Он подчеркнул, что Украина является партнером США в поддержании международной безопасности и заинтересована в привлечении стратегических американских инвестиций в военно-технической, энергетической и других отраслях.
Государственный секретарь США Майкл Помпео заверил, что США продолжат поддерживать Украину в восстановлении суверенитета и прекращения агрессии России.
— Майкл Помпео в ходе переговоров заверил в полной поддержке Украины Соединенными Штатами в деле прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме, практическим подтверждением чему стало введение Соединенными Штатами 29 января пакета дополнительных санкций, касающихся действий отдельных физических лиц и компаний в Крыму. Наряду с этим американская сторона особый упор сделала важность сохранения высокой динамики и результативности реформ в Украине, - рассказал Майкл Помпео.
Стороны договорились продолжить взаимодействие в международных организациях и поддерживать контакты по всем вопросам двусторонней повестки.
Ранее сообщалось, что объем программ помощи США для Украины на 2020 год составляет почти 700 миллионов долларов.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов