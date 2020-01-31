Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник собирается уволить начальника областного управления культуры, национальностей и религий Михаила Димитрова.

Об этом губернатор Александр Стадник заявил в комментарии изданию «NikLife».

По его словам, распоряжение будет подписано в ближайшее время.

— Ожидаем согласования увольнения в Министерстве культуры, - сказал Александр Стадник.

НикВести попытались взять комментарий у Михаила Димитрова о причинах его увольнения, однако тот отказался комментировать ситуацию.

— Решения будут приняты в понедельник, - сказал Михаил Димитров.

При этом, стоит отметить, что недовольство работой начальника управления культуры высказывала глава областного совета Виктория Москаленко. 23 января во время заседания комиссии облсовета по вопросам культуры Виктория Москаленко заявила о систематическом невыполнении чиновником решений сессий областного совета.

Виктория Москаленко настаивала на изменении проекта решений относительно реконструкции Мемориального комплекса в селе Ковалевка и монумента «Стальной солдат», принятых комиссией.

В частности, в комментарии НикВести, глава профильной комиссии Надежда Иванова рассказала, что тот вопрос, с которым выступила глава обласного совета относился исключительно претензий к работе начальника управления культуры, а не реконструкции памятников.

— Проект рекомендаций комиссии, предложенный Викторией Викторовной, практически не относился к памятнику, скорее к кадровым вопросам, начальнику управления культуры. Считаю, что если мы решаем вопрос по памятнику, то надо обсуждать памятник, а не Димитрова. Любая кадровая смена этот вопрос не решит, надо решать по сути, - заявила Надежда Иванова.

Отметим, ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что ОГА уже выделила деньги на первоочередной ремонт разрушенного памятника погибшим воинам Второй мировой в селе Ковалевка.