В Николаеве Департамент жилищно-коммунального хозяйства и ЖЭК «Забота» с 2007 года отказывают жильцам в ремонте разрушающегося дома по улице Фалеевская, 9.

Об этом в редакцию НикВести сообщили жильцы дома.

Относительно ремонта дома, жители обращались к местной власти еще в 2007 году, однако ситуация ухудшилась в 2013 году, когда под домом прорвало теплотрассу из-за чего размыло фундамент здания и теперь необходимо провести его капитальный ремонт.

— Наш дом 1917 года постройки. В этом доме живет уже четвертое поколение. Мы платим за коммунальные услуги, которые не выполняются. В 2013 году прорвало теплотрассу, которая проходит по нашему дому - резко подмыло фундамент. Трубы были гнилые. Что сделал ЖЭК: привез машину песка, засыпал и на этом все закончилось. Куда мы только не обращались, но нам присылают одни отписки. Было заключение о том, что дом требует ремонта. У нас в стенах сквозные трещины, потолки падают. Что мы можем сделать сами, если у нас живут одни пенсионеры? Мы сможем за свои средства ремонтировать фундамент? И это же не наша вина. Мы ни до кого не можем достучаться, - сообщила жительница дома.

Также она рассказала, что жильцы дома на протяжении 12 лет обращались к городской и областной властям, однако капитальный ремонт здания до сих пор не сделали.

— Мы обращались в ЖЭК, в Департамент ЖКХ, в ОГА. Заключение было 1,5 миллион гривен. Мы обратились к Репину (заместитель директора Департамента ЖКХ, - прим.), а он нам прямым текстом сказал: «Я этих денег вам не дам». Вот так вот, откровенно. Наш дом рушится, но это никого, видимо, не касается. С апреля 2019 года у нас забита канализация и первый этаж полностью пропитало канализационными стоками. В таком доме вообще можно жить? Помогите нам, потому что нас здесь так и захоронят, - рассказала жительница дома.

В частности, жильцы дома еще в 2007 году писали обращение на имя тогда действующего Николаевского городского головы Владимира Чайки относительно проведения ремонта в их доме. В ответе было указано, что дом по улице Фалеевская, 9 нуждается в капитальном ремонте и будет включен в проект дополнительного перечня объектов, которые нуждаются в капремонте в 2006-2010 годах.

В феврале 2013 года, после прорыва теплотрассы, жильцы дома снова обратились за помощью в Управление ЖКХ, где им ответили что дом будет включен в план капитального ремонта жилищного фонда Николаева в 2013 году.

Спустя 4 месяца, в мае 2013 года николаевцы обратились с данным вопросом в Николаевскую облгосадминистрацию, где получили аналогичный ответ о внесении их дома в план капремонта в текущем году.

26 декабря 2013 года жильцам дома сообщили, что Департамент ЖКХ Николаевского горсовета учел в бюджете средства средства на разработку проектно-сметной документации с дальнейшим выполнением работ по капитальному ремонту дома на Фалеевской, 9.

В сентябре 2015 года жильцы дома обратились в исполнительный комитет Николаевского горсовета, где получили ответ, что «вопрос капитального ремонта фасада и крыши дома будет рассмотрен при формировании плана работ по капитальному ремонту жилищного фонда города на 2016 год».

Через год, в мае 2016 года исполком горсовета проинформировал жильцов дома, что для изучения данного вопроса необходимо больше времени. В ноябре 2016 года жителям дома сообщили, что вопрос капитального ремонта дома « будет взят во внимание при формировании проекта бюджета на 2017 год».

В июле 2018 года жители дома снова обратились за помощью к Николаевской городскому голове Александру Сенкевичу. В ответе было указано, что стоимость работ по капитальному ремонту дома составляет 1 миллион 509 тысяч гривен будет рассмотрен после выделения дополнительного целевого финансирования на содержание жилищного фонда города.

В сентябре 2019 года, после очередного обращения, жильцам сообщили, что «пообъектный «План работ по содержанию и капитальному ремонту жилищного фонда территориальной громады Николаева на 2019 год» уже сформирован» и «указанный дом в план не включен».

Спустя месяц, в конце октября 2019 года в Департаменте ЖКХ жильцам также сообщили, что «необходимость в ремонте жилищного фонда Николаева значительно превышает лимиты финансирования из городского бюджета» и поэтому капитальный ремонт дома «возможно выполнить при условии выделения соответствующего бюджетного финансирования».

Напомним, что для того, чтобы до сентября завершить ремонт корабля в детском городке «Сказка» в Николаеве, нужно еще около 2,7 миллиона гривен из бюджета города.