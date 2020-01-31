Село Коблево в может стать частью агломерации с центром в городе Южный (Одесская область) для общего развития всего региона и реализации инвестиционных проектов.

Об этом сообщает сайт Yuzhny.info.

Во вторник, 28 января в городском совете Южного прошла встреча с участием народных депутатов Украины и представителей ОТГ на которой обсудили перспективный план развития региона.

Депутат Одесского областного совета Олег Кутателадзе выступил с предложением в создании агломерации с центром в городе Южный. Концепция объединения заключается в том, что все громады будут оставаться самостоятельными, но будут иметь один общий интерес – реализовать ряд проектов, которые будут направлены на улучшение условий жизни людей и привлечения крупных инвесторов.

Олег Кутателадзе (в центре)

Олег Кутателадзе отметил, что основными двумя направлениями, которые необходимо развивать – это портово-промышленная зона и туристический потенциал. Создание рекреационной привлекательности региона будет способствовать увеличению туристов в населенных пунктах, и соответственно, наполнению бюджетов громад.

— Мы имели бы возможность создать совместную программу и выделить два направления: развивать порто-промышленную зону и туристический потенциал. Мы договорились создать рабочую группу, определить проекты, выписать все проблемы, которые существуют в регионе и заключить договор о сотрудничестве. У нас есть и возможности летнего отдыха, и зимнего, нужно только создать хорошие условия, чтобы инвестор хотел к нам прийти и осуществлять проекты. Если наши люди поймут, что у них есть перспективы, рабочие места, рекреация и что тут хорошо жить, то они сами будут сюда приезжать и находится, и прекратится глупая возня, которую нам создали вокруг объединения громад. Мы вместе вырастим и создадим такую агломерацию, которая будет притягивать сюда людей, живущих и в Южном, и в Визирке, и в Сычавке, и в Калиновке и так далее. Население региона само будет дорожить свои местом, как например люди, которые живут в Монако, хотелось бы, чтоб также было и тут в Украине. У нас много возможностей и не важно, кто будет тут генератор и главный, важно вместе развивать территорию, – рассказал Олег Кутателадзе.

Владимир Новацкий

Южненский городской голова Владимир Новацкий выразил готовность к такому сотрудничеству и отметил, что данная инициатива должна выйти на общегосударственный уровень, и если такой масштабный проект удастся реализовать в нашем регионе, то это может послужить примером и для других субрегионов в Украине.

— Это была организационная встреча, сегодня закладывается перспектива будущего проекта. Я думаю, что это ноу-хау в Украине, речь идет об объединении не громады на территории одного района, а мы вышли на уровень межобластной, так как нас связывает не область, а Черное море. Населенные пункты по Черному морю – это совершенно новая структура объединения. Роль Южного в данном проекте такая же, как и других населенных пунктов, но с отличием в том, что мы станем центром, тут будут проходить все последующие встречи, обсуждения, мероприятия. В будущем, возможно, даже будет здание для штаб-квартиры, – заявил Владимир Новацкий.

Артем Черноморов, (второй слева)

В свою очередь присутствовавший на заседании народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Артем Черноморов поддержал озвученную инициативу и отметил, что Коблево один из самых привлекательных инвестиционных проектов из-за выхода к Черному морю и популярности среди туристов.

— Березанский район будет состоять из двух ОТГ. После завершения децентрализации я вижу, что сотрудничество будет более в упрощенном виде, так как ОТГ будут в праве сами решать ряд вопросов. Сегодня Коблево более рекреационно развитая часть этого проекта и мы видим, что прекрасный город Южный имеет дефицит гостиничного фонда, что нельзя сказать о Коблево, которое расширяется с каждым туристическим сезоном. Как нардеп, я и мои коллеги видим, что необходимо привлекать денежные средства с разных частей и инвестировать в те места, которые более рациональны. Поэтому Коблево со своим выходом в черноморский бассейн – один из самых привлекательный инвестпроектов на фоне всей Украины, – подчеркнул Артем Черноморов.

В итоге, в ходе встречи были определены первые шаги в работе: создать рабочую группу, подготовить договор о сотрудничестве между громадами, отработать первоочередные вопросы, с которыми обратиться к народным депутатам Верховной Рады.

Городская агломерация — компактное скопление населенных пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. Образование городских агломераций – одна из стадий урбанизации.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский планирует построить на побережье Черного моря новый город.

Судя по презентации, которая была представлена во время выступления главы государства, новый курортный город планируется построить в Одесской области неподалеку от города Южный. У президента считают, что для реализации такого амбициозного плана необходимо создать условия для инвесторов, инвестировать в инфраструктуру и создать единое видение развития морского туризма.