Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины подготовило рейтинг предприятий, которые больше всего вредят природе страны, создавая наибольшее количество вредных отходов, согласно которому «Николаевский глиноземный завод» оказался среди самых крупных вредителей экологии.

Об этом свидетельствует перечень субъектов хозяйствования, которые являются самыми большими загрязнителями окружающей среды по объему созданных отходов за 2018 год, опубликованный на сайте министерства.

«Николаевский глиноземный завод» оказался на 16 месте среди 34 предприятий, которые создали наибольшее количество отходов в Украине в 2018 году. Как известно, «НГЗ» создал 1,9 миллиарда тонн красного шлама в прошлом году. В 2017 году завод создал 1,79 миллиарда тонн шлама.

Также Минэкоэнерго проанализировало, какие регионы Украины больше всего загрязняют окружающую среду по объему создания отходов в 2018 году. Николаевская область в этом перечне оказалась на 6 месте с 2,4 миллиарда тонн вредных отходов.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаева на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия. Для производства глинозема в качестве сырья используют бокситы, переработка которых осуществляется гидрохимическим способом по методу Байера. До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций завод продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.

Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников.

Ранее сообщалось, что Николаевский глиноземный завод является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.

Также сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» по данным управления экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА создает 77% вредных отходов в регионе.