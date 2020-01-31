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Президент Украины Владимир Зеленский надеется на более активное участие США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения Украине деоккупированного Крыма за счет назначения отдельного представителя Госдепа США по этим вопросам.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процесс мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента, - рассказал Владимир Зеленский на совместном брифинге с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео.
Владимир Зеленский также поблагодарил Помпео за его личную твердую и последовательную позицию в отношении войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма.
— США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы очень ценим усилия президента Трампа и его администрации в этих вопросах, - подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что президент США Дональд Трамп не выдвигал Украине никаких условий для визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского, в том числе провести расследование в отношении Джо Байдена.
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Президент Украины Владимир Зеленский надеется на более активное участие США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения Украине деоккупированного Крыма за счет назначения отдельного представителя Госдепа США по этим вопросам.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процесс мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента, - рассказал Владимир Зеленский на совместном брифинге с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео.
Владимир Зеленский также поблагодарил Помпео за его личную твердую и последовательную позицию в отношении войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма.
— США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы очень ценим усилия президента Трампа и его администрации в этих вопросах, - подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что президент США Дональд Трамп не выдвигал Украине никаких условий для визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского, в том числе провести расследование в отношении Джо Байдена.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов