Президент Украины Владимир Зеленский надеется на более активное участие США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения Украине деоккупированного Крыма за счет назначения отдельного представителя Госдепа США по этим вопросам.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процесс мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента, - рассказал Владимир Зеленский на совместном брифинге с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео.

Владимир Зеленский также поблагодарил Помпео за его личную твердую и последовательную позицию в отношении войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма.

— США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы очень ценим усилия президента Трампа и его администрации в этих вопросах, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что президент США Дональд Трамп не выдвигал Украине никаких условий для визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского, в том числе провести расследование в отношении Джо Байдена.