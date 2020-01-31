В общественной организации «Успешный город Николаев» раскритиковали «Городскую целевую программу обращения с бытовыми отходами на 2020-2022 года» и заявили, что она является плагиатом.

Об этом идет речь в заявлении организации к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу, которое опубликовала активистка Алла Ряжских на своей странице в Facebook.

По результатам мониторинга данной программы, активисты в своем заявлении указывают на наличие коррупционных рисков при ее выполнении.

В частности, в программе не указаны параметры техники и оборудования, которые должны использоваться, что, по мнению активистов, создает возможность для манипуляций и не дает возможность проверить целесообразность расходов из городского бюджета. Помимо этого, по результатам проверки программы на плагиат, активисты выяснили, что процент ее уникальности составляет всего 38% и, фактически, является плагиатом программы Баштанки, которая была утверждена в 2009 году.

Активисты отмечают, что городская программа по обращению с мусором не предусматривает конкретных мер, направленных на создание условий для уменьшения количества бытовых отходов. Кроме того, в данной программе нет ни одного решения, которое было бы обоснованно исследованием или же аналитическими данными. Помимо этого, программа, на реализацию которой направлено 125 миллионов 612 тысяч гривен, не прошла публичные обсуждения с привлечением общественности и экспертов.

Также указывается, что данная программа не предусматривает доход от реализации вторичного сырья, не опирается ни на один нормативный документ, не содержит предложения относительно обращения с опасными отходами, не содержит аргументированного плана действий по рекультивации свалки, не предусматривает перестройку мусороуборочных площадок, а также программа не предусматривает конкретного ответственного за ее реализацию.

В связи с найденными недостатками, общественная организация просит мэра Николаева Александра Сенкевича срочно созвать рабочую группу и доработать программу.

— Как общественная организация, которая в течение 3-х лет занимается мониторингом темы обращения с ТБО, которая имеет в своем составе опытных ученых и соответствующий опыт, мы просим власти обратить внимание на содержание и исполнение «Городской целевой программы обращения с бытовыми отходами на 2020-2022». Все же надеемся, что средства общины не будут в очередной раз неэффективно израсходованы, - написала Алла Ряжских.

Напомним, что ранее директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин сообщал, что на сортировочную линию для полигона твердых бытовых отходов Николаева необходимо 10 миллионов гривен. В свою очередь Александр Сенкевич не видит смысла выделять из бюджета города 10 миллионов для строительства линии. По его мнению, этим должны заниматься предприниматели, которые могли бы зарабатывать на этом.

В декабре 2019 года директор департамента ЖКХ горсовета Сергей Коренев рассказал о программе обращения с мусором в Николаеве, которая рассчитана на 3 года и обойдется в 125 миллионов: в ней заложена покупка нового транспорта, контейнеров и реконструкция полигона ТБО. Депутаты рекомендовали вынести эту программу на сессию.

Помимо этого, депутат Николаевского городского совета Татьяна Суслова раскритиковала программу по обращению с мусором, предложенную департаментом ЖКХ и отметила, что в ней не учтено обращение с вредными отходами, раздельный сбор мусора и прочее.