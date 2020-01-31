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Об этом Зеленский сообщил по итогам встречи с государственным секретарем США Майком Помпео.
— Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа, — сообщил Владимир Зеленский.
Он также добавил, что ожидает участия компаний из США в проектах по строительству и ремонту дорог, добыче газа и развитию железнодорожной инфраструктуры.
— Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры и «Укрзализныця» уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства, — добавил украинский президент.
Сейчас Украина готовится к проведению конкурса на продажу лицензии на добычу нефти и газа на своем крупнейшем месторождении Черноморского шельфа — «Дельфин».
Напомним, кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение по расширению санкционного перечня предприятий.
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Об этом Зеленский сообщил по итогам встречи с государственным секретарем США Майком Помпео.
— Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа, — сообщил Владимир Зеленский.
Он также добавил, что ожидает участия компаний из США в проектах по строительству и ремонту дорог, добыче газа и развитию железнодорожной инфраструктуры.
— Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры и «Укрзализныця» уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства, — добавил украинский президент.
Сейчас Украина готовится к проведению конкурса на продажу лицензии на добычу нефти и газа на своем крупнейшем месторождении Черноморского шельфа — «Дельфин».
Напомним, кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение по расширению санкционного перечня предприятий.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов