Об этом Зеленский сообщил по итогам встречи с государственным секретарем США Майком Помпео.

— Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа, — сообщил Владимир Зеленский.

Он также добавил, что ожидает участия компаний из США в проектах по строительству и ремонту дорог, добыче газа и развитию железнодорожной инфраструктуры.

— Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры и «Укрзализныця» уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства, — добавил украинский президент.

Сейчас Украина готовится к проведению конкурса на продажу лицензии на добычу нефти и газа на своем крупнейшем месторождении Черноморского шельфа — «Дельфин».

Напомним, кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение по расширению санкционного перечня предприятий.