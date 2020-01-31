Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Дубовому по делу о хищении более 92 миллионов гривен при покупке одесского завода «Краяны».

Об этом пишет «Думская».

Как известно, по версии правоохранительных органов, мэр Одессы Геннадий Труханов с другими участниками организовали схему купли завода «Краян» по вдвое завышенной цене. В связи с этим местному бюджету Одессы был нанесен ущерб в 92 миллиона гривен. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности.

Издание сообщает, что Александру Дубовому назначили залог в сумме 15,8 миллионов гривен без содержания под стражей. При этом прокуратура просила от суда назначение залога в размере 30 миллионов гривен.

Экс-нардепа обвиняют в причастности к преступной схеме Геннадия Труханова на основе найденных документов в его офисе. При этом сам Дубовой в суде заявил, что данное адвокатское объединение, в котором были найдены документы, ему не принадлежит.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова, который обвиняется в хищениях при продаже завода Краян.