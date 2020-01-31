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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Дубовому по делу о хищении более 92 миллионов гривен при покупке одесского завода «Краяны».
Об этом пишет «Думская».
Как известно, по версии правоохранительных органов, мэр Одессы Геннадий Труханов с другими участниками организовали схему купли завода «Краян» по вдвое завышенной цене. В связи с этим местному бюджету Одессы был нанесен ущерб в 92 миллиона гривен. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности.
Издание сообщает, что Александру Дубовому назначили залог в сумме 15,8 миллионов гривен без содержания под стражей. При этом прокуратура просила от суда назначение залога в размере 30 миллионов гривен.
Экс-нардепа обвиняют в причастности к преступной схеме Геннадия Труханова на основе найденных документов в его офисе. При этом сам Дубовой в суде заявил, что данное адвокатское объединение, в котором были найдены документы, ему не принадлежит.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова, который обвиняется в хищениях при продаже завода Краян.
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Дубовому по делу о хищении более 92 миллионов гривен при покупке одесского завода «Краяны».
Об этом пишет «Думская».
Как известно, по версии правоохранительных органов, мэр Одессы Геннадий Труханов с другими участниками организовали схему купли завода «Краян» по вдвое завышенной цене. В связи с этим местному бюджету Одессы был нанесен ущерб в 92 миллиона гривен. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности.
Издание сообщает, что Александру Дубовому назначили залог в сумме 15,8 миллионов гривен без содержания под стражей. При этом прокуратура просила от суда назначение залога в размере 30 миллионов гривен.
Экс-нардепа обвиняют в причастности к преступной схеме Геннадия Труханова на основе найденных документов в его офисе. При этом сам Дубовой в суде заявил, что данное адвокатское объединение, в котором были найдены документы, ему не принадлежит.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова, который обвиняется в хищениях при продаже завода Краян.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов