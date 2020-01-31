Адвокаты Яны Дугарь, которая по версии следствия вела "разведку" перед убийством журналиста Павла Шеремета, заявили, что их подзащитная на полголовы выше преступницы.

Об этом адвокаты Николай Ореховский и Виталий Коломиец сообщили на своей странице в Facebook.

«За одну минуту вы поймете, почему мы так уверенно утверждаем о фальсификации доказательств в деле Шеремета. Очевиднее не найти: т. н. «разведчица» на полголовы ниже Яны Дугарь», — написали они.

Адвокаты опубликовали видеоролик, в котором сравнили записи с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала девушку, ведущую разведку на месте преступления, и ту, что подкладывала взрывчатку под автомобиль журналиста. Следствию известно, что рост «подрывницы» — около 165 сантиметров. На записи видно, что «разведчица» — приблизительного то же роста. В то же время рост Яны Дугарь на 10 сантиметров выше.

Напомним, 24 января суд смягчил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, сменив круглосуточный домашний арест на ночной.