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Адвокаты Яны Дугарь, которая по версии следствия вела "разведку" перед убийством журналиста Павла Шеремета, заявили, что их подзащитная на полголовы выше преступницы.
Об этом адвокаты Николай Ореховский и Виталий Коломиец сообщили на своей странице в Facebook.
«За одну минуту вы поймете, почему мы так уверенно утверждаем о фальсификации доказательств в деле Шеремета. Очевиднее не найти: т. н. «разведчица» на полголовы ниже Яны Дугарь», — написали они.
Адвокаты опубликовали видеоролик, в котором сравнили записи с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала девушку, ведущую разведку на месте преступления, и ту, что подкладывала взрывчатку под автомобиль журналиста. Следствию известно, что рост «подрывницы» — около 165 сантиметров. На записи видно, что «разведчица» — приблизительного то же роста. В то же время рост Яны Дугарь на 10 сантиметров выше.
Напомним, 24 января суд смягчил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, сменив круглосуточный домашний арест на ночной.
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Адвокаты Яны Дугарь, которая по версии следствия вела "разведку" перед убийством журналиста Павла Шеремета, заявили, что их подзащитная на полголовы выше преступницы.
Об этом адвокаты Николай Ореховский и Виталий Коломиец сообщили на своей странице в Facebook.
«За одну минуту вы поймете, почему мы так уверенно утверждаем о фальсификации доказательств в деле Шеремета. Очевиднее не найти: т. н. «разведчица» на полголовы ниже Яны Дугарь», — написали они.
Адвокаты опубликовали видеоролик, в котором сравнили записи с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала девушку, ведущую разведку на месте преступления, и ту, что подкладывала взрывчатку под автомобиль журналиста. Следствию известно, что рост «подрывницы» — около 165 сантиметров. На записи видно, что «разведчица» — приблизительного то же роста. В то же время рост Яны Дугарь на 10 сантиметров выше.
Напомним, 24 января суд смягчил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, сменив круглосуточный домашний арест на ночной.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов