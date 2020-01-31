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В самопровозглашенной «ДНР» отказываются вести переговоры с Украиной относительно следующего обмена пленными, пока в отношении участников предыдущего обмена не проведут «процессуальные очистки».
Об этом заявила так называемая «омбудменка» «ДНР» Дарья Морозова, сообщает Громадське.
— Обмен, который состоялся 29 декабря 2019 года, будет считаться завершенным только после полного завершения процедуры процессуальной очистки ранее удерживаемых лиц. До выполнения этого пункта ни о каких действиях по новому обмену речи быть не может, – говорит Дарья Морозова.
Напомним, Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными.
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В самопровозглашенной «ДНР» отказываются вести переговоры с Украиной относительно следующего обмена пленными, пока в отношении участников предыдущего обмена не проведут «процессуальные очистки».
Об этом заявила так называемая «омбудменка» «ДНР» Дарья Морозова, сообщает Громадське.
— Обмен, который состоялся 29 декабря 2019 года, будет считаться завершенным только после полного завершения процедуры процессуальной очистки ранее удерживаемых лиц. До выполнения этого пункта ни о каких действиях по новому обмену речи быть не может, – говорит Дарья Морозова.
Напомним, Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов