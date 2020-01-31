Об этом заявила так называемая «омбудменка» «ДНР» Дарья Морозова, сообщает Громадське.

— Обмен, который состоялся 29 декабря 2019 года, будет считаться завершенным только после полного завершения процедуры процессуальной очистки ранее удерживаемых лиц. До выполнения этого пункта ни о каких действиях по новому обмену речи быть не может, – говорит Дарья Морозова.