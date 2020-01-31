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Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова удалила из Facebook свою публикацию, в которой просила нардепов и политиков помощи в покупке бесконтактных термометров.
Об этом свидетельствует страница главврача инфекционки в Facebook.
В комментарии НикВести, отвечая на вопрос о причинах удаления своей публикации, Светлана Федорова сказала: «Захотелось мне так».
Отвечая на вопрос о финансовой ситуации в медучреждении и причинах необеспечения термометрами, Светлана Федорова сказала, что проблема недофинансирования касается всех медучреждений.
— У нас нет конкретной статьи на термометры, на что-то еще… Деньги идут в целом на что-то. То, что недофинансирование по всем учреждениям… не только на термометры недофинансирование, и не только в нашем учреждении, - сказала Светлана Федорова.
Как известно, вчера главврач областной инфекционной больницы Светлана Федорова написала у себя в Facebook о проблеме с бесконтактными термометрами, оперативно купить которые у медучреждения нет возможности.
«Есть вопросы, которые можем решить сообща с надеждой на Вашу помощь, друзья! На сегодня в больнице нет ни одного бесконтактного термометра и нет возможности быстро их закупить. Они нам очень нужны. Знаю, что у нас есть неравнодушные люди, которые уже не раз помогали больнице. Один человек - один термометр, и было бы просто здорово! Спасибо», - написала Светлана Федорова.
Главврач также обратилась к народным депутатам от фракции «Слуга народа» Александру Пасечному, Александру Гайду, Игорю Копытину, экс-нардепу VII и VIII созывов Артему Ильюку и депутату Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Юрию Кормышкину с просьбой отреагировать на проблему и помочь в ее решении.
Напомним, в Николаеве закрыли детскую инфекционную больницу из-за аварийности здания.
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Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова удалила из Facebook свою публикацию, в которой просила нардепов и политиков помощи в покупке бесконтактных термометров.
Об этом свидетельствует страница главврача инфекционки в Facebook.
В комментарии НикВести, отвечая на вопрос о причинах удаления своей публикации, Светлана Федорова сказала: «Захотелось мне так».
Отвечая на вопрос о финансовой ситуации в медучреждении и причинах необеспечения термометрами, Светлана Федорова сказала, что проблема недофинансирования касается всех медучреждений.
— У нас нет конкретной статьи на термометры, на что-то еще… Деньги идут в целом на что-то. То, что недофинансирование по всем учреждениям… не только на термометры недофинансирование, и не только в нашем учреждении, - сказала Светлана Федорова.
Как известно, вчера главврач областной инфекционной больницы Светлана Федорова написала у себя в Facebook о проблеме с бесконтактными термометрами, оперативно купить которые у медучреждения нет возможности.
«Есть вопросы, которые можем решить сообща с надеждой на Вашу помощь, друзья! На сегодня в больнице нет ни одного бесконтактного термометра и нет возможности быстро их закупить. Они нам очень нужны. Знаю, что у нас есть неравнодушные люди, которые уже не раз помогали больнице. Один человек - один термометр, и было бы просто здорово! Спасибо», - написала Светлана Федорова.
Главврач также обратилась к народным депутатам от фракции «Слуга народа» Александру Пасечному, Александру Гайду, Игорю Копытину, экс-нардепу VII и VIII созывов Артему Ильюку и депутату Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Юрию Кормышкину с просьбой отреагировать на проблему и помочь в ее решении.
Напомним, в Николаеве закрыли детскую инфекционную больницу из-за аварийности здания.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов