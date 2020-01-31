Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в честь Brexit устроит вечеринку для членов кабинета министров и других высокопоставленных чиновников, поддерживающих выход Британии из ЕС, сообщает The Guardian.

Вечеринка состоится сегодня, 31 января, в резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10. Вечеринка в честь Brexit начнется в 21:00 (23:00 по киевскому времени) перед телевизионным обращением Джонсона, в котором он сравнит Brexit не с концом, а с началом, и опишет новую страницу в британской истории как «момент реального национального обновления и изменений».

Высокопоставленных гостей будут угощать блюдами, приготовленными исключительно из британских продуктов, а также английским игристым.

В меню на вечеринке главы британского правительства вошли бисквиты с английским голубым сыром Шропшир Блю, филе ягненка, английский пастуший пирог с чеддером и солеными огурцами, жареная курица на шпажках, а также ростбиф с йоркширским пудингом под соусом из хрена.

Саму правительственную резиденцию подсветят в цвета британского флага, вместе со зданиями Министерства финансов, Министерства юстиции, Минобороны, а также управление ее величества по налогам и таможенным пошлинам.

Ранее сообщалось, что Австрийская почта выпустила марку по случаю Brexit, продемонстрировав свое чувство юмора.