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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в честь Brexit устроит вечеринку для членов кабинета министров и других высокопоставленных чиновников, поддерживающих выход Британии из ЕС, сообщает The Guardian.
Вечеринка состоится сегодня, 31 января, в резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10. Вечеринка в честь Brexit начнется в 21:00 (23:00 по киевскому времени) перед телевизионным обращением Джонсона, в котором он сравнит Brexit не с концом, а с началом, и опишет новую страницу в британской истории как «момент реального национального обновления и изменений».
Высокопоставленных гостей будут угощать блюдами, приготовленными исключительно из британских продуктов, а также английским игристым.
В меню на вечеринке главы британского правительства вошли бисквиты с английским голубым сыром Шропшир Блю, филе ягненка, английский пастуший пирог с чеддером и солеными огурцами, жареная курица на шпажках, а также ростбиф с йоркширским пудингом под соусом из хрена.
Саму правительственную резиденцию подсветят в цвета британского флага, вместе со зданиями Министерства финансов, Министерства юстиции, Минобороны, а также управление ее величества по налогам и таможенным пошлинам.
Ранее сообщалось, что Австрийская почта выпустила марку по случаю Brexit, продемонстрировав свое чувство юмора.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в честь Brexit устроит вечеринку для членов кабинета министров и других высокопоставленных чиновников, поддерживающих выход Британии из ЕС, сообщает The Guardian.
Вечеринка состоится сегодня, 31 января, в резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10. Вечеринка в честь Brexit начнется в 21:00 (23:00 по киевскому времени) перед телевизионным обращением Джонсона, в котором он сравнит Brexit не с концом, а с началом, и опишет новую страницу в британской истории как «момент реального национального обновления и изменений».
Высокопоставленных гостей будут угощать блюдами, приготовленными исключительно из британских продуктов, а также английским игристым.
В меню на вечеринке главы британского правительства вошли бисквиты с английским голубым сыром Шропшир Блю, филе ягненка, английский пастуший пирог с чеддером и солеными огурцами, жареная курица на шпажках, а также ростбиф с йоркширским пудингом под соусом из хрена.
Саму правительственную резиденцию подсветят в цвета британского флага, вместе со зданиями Министерства финансов, Министерства юстиции, Минобороны, а также управление ее величества по налогам и таможенным пошлинам.
Ранее сообщалось, что Австрийская почта выпустила марку по случаю Brexit, продемонстрировав свое чувство юмора.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов