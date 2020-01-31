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Сегодня, 31 января, новый корабль-разведчик Военно-морских сил Вооруженных сил Украины успешно прошел часть заводских ходовых испытаний в Одесском заливе.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ВМС ВС Украины.
В течение дня экипаж выполнял различные задачи и проверял качество работы механизмов и агрегатов корабля в соответствии с запланированным графиком.
Заместитель генерального директора по производству завода «Кузня на Рыбальском» Александр Вишневецкий заявил, что корабль выполнил все поставленные задачи.
Сообщается, что экипаж положительно оценил возможности корабля, недостатков в его работе не обнаружили.
Корабль спустили на воду 23 апреля 2019 года с завода «Кузня на Рыбальском», сейчас его дооборудуют на предприятии «Судоверфь «Украина».
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах возобновить в Николаеве строительство корветов и до 2028 года построить 4 новых боевых корабля.
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Сегодня, 31 января, новый корабль-разведчик Военно-морских сил Вооруженных сил Украины успешно прошел часть заводских ходовых испытаний в Одесском заливе.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ВМС ВС Украины.
В течение дня экипаж выполнял различные задачи и проверял качество работы механизмов и агрегатов корабля в соответствии с запланированным графиком.
Заместитель генерального директора по производству завода «Кузня на Рыбальском» Александр Вишневецкий заявил, что корабль выполнил все поставленные задачи.
Сообщается, что экипаж положительно оценил возможности корабля, недостатков в его работе не обнаружили.
Корабль спустили на воду 23 апреля 2019 года с завода «Кузня на Рыбальском», сейчас его дооборудуют на предприятии «Судоверфь «Украина».
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах возобновить в Николаеве строительство корветов и до 2028 года построить 4 новых боевых корабля.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов