Доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-а большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город.

Об этом она рассказала во время заседания общественного совета рынка недвижимости, которое прошло в мэрии Николаева 30 января, сообщают НикВести.

Главным вопросом, который обсуждался на этом мероприятии, было катастрофическое состояние атмосферного воздуха и воды в Николаеве.

Людмила Григорьева рассказала, что по данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. По данным исследования, в связи с отсутствием в Николаеве предприятий металлургической, химической и угольной промышленности, основным загрязнителем атмосферного воздуха является автотранспорт.

Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид.

В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.

— Превышение постоянное, хроническое на протяжении года - формальдегид. относится ко 2 классу опасности. Большие всплески разовой концентрации. Динамика кругообразная. Повышение в весенне - осенние месяцы. Есть тенденция к увеличению состава формальдегида, - рассказала Людмила Григорьева.

По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.

— Это самая первая причина, и это признано в мире, это выбросы автотранспорта. Автотранспорт, который работает на газу, выбрасывает еще в 2 - 3 раза больше, чем при использовании бензина, - сказала Людмила Григорьева.

Она рассказала, что согласно государственной методике уровень загрязнения атмосферы в Николаеве относится к высокому на грани с очень высоким.

Отметим, что по данным наблюдений Национальной Гидрометслужбы Украины за первое полугодие 2019 года Николаев является лидером по концентрации формальдегида в атмосферном воздухе в среднем за полугодие.

Данные Национальной Гидрометслужбы Украины за первое полугодие 2019

Ранее сообщалось, что Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов Украины.