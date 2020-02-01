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Доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-а большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город.
Об этом она рассказала во время заседания общественного совета рынка недвижимости, которое прошло в мэрии Николаева 30 января, сообщают НикВести.
Главным вопросом, который обсуждался на этом мероприятии, было катастрофическое состояние атмосферного воздуха и воды в Николаеве.
Людмила Григорьева рассказала, что по данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. По данным исследования, в связи с отсутствием в Николаеве предприятий металлургической, химической и угольной промышленности, основным загрязнителем атмосферного воздуха является автотранспорт.
Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид.
В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.
— Превышение постоянное, хроническое на протяжении года - формальдегид. относится ко 2 классу опасности. Большие всплески разовой концентрации. Динамика кругообразная. Повышение в весенне - осенние месяцы. Есть тенденция к увеличению состава формальдегида, - рассказала Людмила Григорьева.
По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.
— Это самая первая причина, и это признано в мире, это выбросы автотранспорта. Автотранспорт, который работает на газу, выбрасывает еще в 2 - 3 раза больше, чем при использовании бензина, - сказала Людмила Григорьева.
Она рассказала, что согласно государственной методике уровень загрязнения атмосферы в Николаеве относится к высокому на грани с очень высоким.
Отметим, что по данным наблюдений Национальной Гидрометслужбы Украины за первое полугодие 2019 года Николаев является лидером по концентрации формальдегида в атмосферном воздухе в среднем за полугодие.
Ранее сообщалось, что Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов Украины.
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Доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-а большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город.
Об этом она рассказала во время заседания общественного совета рынка недвижимости, которое прошло в мэрии Николаева 30 января, сообщают НикВести.
Главным вопросом, который обсуждался на этом мероприятии, было катастрофическое состояние атмосферного воздуха и воды в Николаеве.
Людмила Григорьева рассказала, что по данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. По данным исследования, в связи с отсутствием в Николаеве предприятий металлургической, химической и угольной промышленности, основным загрязнителем атмосферного воздуха является автотранспорт.
Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид.
В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.
— Превышение постоянное, хроническое на протяжении года - формальдегид. относится ко 2 классу опасности. Большие всплески разовой концентрации. Динамика кругообразная. Повышение в весенне - осенние месяцы. Есть тенденция к увеличению состава формальдегида, - рассказала Людмила Григорьева.
По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.
— Это самая первая причина, и это признано в мире, это выбросы автотранспорта. Автотранспорт, который работает на газу, выбрасывает еще в 2 - 3 раза больше, чем при использовании бензина, - сказала Людмила Григорьева.
Она рассказала, что согласно государственной методике уровень загрязнения атмосферы в Николаеве относится к высокому на грани с очень высоким.
Отметим, что по данным наблюдений Национальной Гидрометслужбы Украины за первое полугодие 2019 года Николаев является лидером по концентрации формальдегида в атмосферном воздухе в среднем за полугодие.
Ранее сообщалось, что Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов Украины.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов