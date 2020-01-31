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Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад.
Об этом он заявил в интервью ТСН.
Впервые экс-генпрокурору стало плохо в сентябре прошлого года в Греции. Он потерял сознание на улице, а последние пять месяцев борется за жизнь.
— Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново, - заявил Виктор Шокин.
Позже, по словам Виктора Шокина, стало известно, что он был отравлен ртутью. В подтверждение он представил выписки из истории болезни, сделанные в Вене, в клинике «Рудольфиннерхаус», где он проходит лечение у врача Николая Корпана, который лечил третьего президента Украины Виктора Ющенко от отравления диоксином.
Сейчас свое состояние Виктор Шокин называет удовлетворительным, следующий визит к врачам в Вену запланирован на февраль.
Он также сообщил, что надеется на компетентность правоохранительных органов Греции.
— У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным убийством, - сказал Виктор Шокин.
Напомним, ранее личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пообещал опубликовать интервью с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокины – «с прокурором, которого почти убили».
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Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад.
Об этом он заявил в интервью ТСН.
Впервые экс-генпрокурору стало плохо в сентябре прошлого года в Греции. Он потерял сознание на улице, а последние пять месяцев борется за жизнь.
— Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново, - заявил Виктор Шокин.
Позже, по словам Виктора Шокина, стало известно, что он был отравлен ртутью. В подтверждение он представил выписки из истории болезни, сделанные в Вене, в клинике «Рудольфиннерхаус», где он проходит лечение у врача Николая Корпана, который лечил третьего президента Украины Виктора Ющенко от отравления диоксином.
Сейчас свое состояние Виктор Шокин называет удовлетворительным, следующий визит к врачам в Вену запланирован на февраль.
Он также сообщил, что надеется на компетентность правоохранительных органов Греции.
— У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным убийством, - сказал Виктор Шокин.
Напомним, ранее личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пообещал опубликовать интервью с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокины – «с прокурором, которого почти убили».
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов