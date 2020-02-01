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Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении иммиграционных ограничений для граждан шести стран.
Как сообщает The Wall Street Journal, новые иммиграционные правила коснутся граждан Нигерии, Мьянмы, Эритреи, Кыргызстана, Судана и Танзании.
Напомним, ранее Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые правила получения туристической визы с целью ограничить «родильный туризм».
Беременные женщины, подающие заявления на получение туристической визы, теперь обязаны доказать, что у них есть конкретная причина для визита в США помимо родов, например, медицинская необходимость.
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Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении иммиграционных ограничений для граждан шести стран.
Как сообщает The Wall Street Journal, новые иммиграционные правила коснутся граждан Нигерии, Мьянмы, Эритреи, Кыргызстана, Судана и Танзании.
Напомним, ранее Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые правила получения туристической визы с целью ограничить «родильный туризм».
Беременные женщины, подающие заявления на получение туристической визы, теперь обязаны доказать, что у них есть конкретная причина для визита в США помимо родов, например, медицинская необходимость.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов