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Посол Израиля Джоел Лион призвал Украину перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
Об этом он сообщил в интервью LB.ua.
— Мы хотим, чтобы в Иерусалиме было посольство. Мы просим Украину открыть посольство в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве, - сказал посол.
В прошлом году стало известно, что Украина собирается открыть в Иерусалиме Офис инноваций, но дипломат сказал, что пока непонятно, когда это произойдет и какой у него будет статус.
— Мы не знаем, что хочет открыть Украина. Мы бы хотели, чтобы это было дипломатическое представительство. Будет ли это правительственный офис, не дипломатический – мы посмотрим, - сказал Джоел Лион.
По его словам, необходимо решить много вопросов, которые относятся к логистике, аренде, специализации и персоналу. И лишь только после этого, как сказал посол, офис можно будет открыть.
Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, несмотря на предостережения мусульманских лидеров и союзников из стран-ЕС.
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Посол Израиля Джоел Лион призвал Украину перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
Об этом он сообщил в интервью LB.ua.
— Мы хотим, чтобы в Иерусалиме было посольство. Мы просим Украину открыть посольство в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве, - сказал посол.
В прошлом году стало известно, что Украина собирается открыть в Иерусалиме Офис инноваций, но дипломат сказал, что пока непонятно, когда это произойдет и какой у него будет статус.
— Мы не знаем, что хочет открыть Украина. Мы бы хотели, чтобы это было дипломатическое представительство. Будет ли это правительственный офис, не дипломатический – мы посмотрим, - сказал Джоел Лион.
По его словам, необходимо решить много вопросов, которые относятся к логистике, аренде, специализации и персоналу. И лишь только после этого, как сказал посол, офис можно будет открыть.
Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, несмотря на предостережения мусульманских лидеров и союзников из стран-ЕС.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов