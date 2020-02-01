Посол Израиля Джоел Лион призвал Украину перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

— Мы хотим, чтобы в Иерусалиме было посольство. Мы просим Украину открыть посольство в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве, - сказал посол.

В прошлом году стало известно, что Украина собирается открыть в Иерусалиме Офис инноваций, но дипломат сказал, что пока непонятно, когда это произойдет и какой у него будет статус.

— Мы не знаем, что хочет открыть Украина. Мы бы хотели, чтобы это было дипломатическое представительство. Будет ли это правительственный офис, не дипломатический – мы посмотрим, - сказал Джоел Лион.

По его словам, необходимо решить много вопросов, которые относятся к логистике, аренде, специализации и персоналу. И лишь только после этого, как сказал посол, офис можно будет открыть.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, несмотря на предостережения мусульманских лидеров и союзников из стран-ЕС.