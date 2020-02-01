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В пятницу, 31 января, в 23:00 по местному времени (01:00 субботы, 1 февраля, по Киеву) Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе. В истории Евросоюза это первый подобный случай.
На Парламентской площади в Лондоне собрались тысячи сторонников Brexit для празднования этого события, пишет Новое время.
На стене здания резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит отображалась проекция часов, которые отсчитывали время до выхода страны из ЕС. В 23:00 (1:00 по Киеву) на здании появилась проекция изображения Биг-бена.
Международная пресса называет это самым важным событием в истории Британии со времен Второй мировой войны.
Страна вышла из ЕС с утвержденным соглашением между Лондоном и Брюсселем, которое Европейский парламент ратифицировал 29 января.
Как сообщалось, после Brexit начнется переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. В течение переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена в институтах Евросоюза. Переходный период может быть продлен один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся до 1 июля 2020 года.
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В пятницу, 31 января, в 23:00 по местному времени (01:00 субботы, 1 февраля, по Киеву) Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе. В истории Евросоюза это первый подобный случай.
На Парламентской площади в Лондоне собрались тысячи сторонников Brexit для празднования этого события, пишет Новое время.
На стене здания резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит отображалась проекция часов, которые отсчитывали время до выхода страны из ЕС. В 23:00 (1:00 по Киеву) на здании появилась проекция изображения Биг-бена.
Международная пресса называет это самым важным событием в истории Британии со времен Второй мировой войны.
Страна вышла из ЕС с утвержденным соглашением между Лондоном и Брюсселем, которое Европейский парламент ратифицировал 29 января.
Как сообщалось, после Brexit начнется переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. В течение переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена в институтах Евросоюза. Переходный период может быть продлен один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся до 1 июля 2020 года.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов