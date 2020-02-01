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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в Украине разрабатывают собственную систему для тестирования на наличие у человека коронавируса.
Об этом Алексей Данилов заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», сообщает Украинская Правда.
По словам Алексея Данилова, Китай передал необходимые данные для того, чтобы все кто хочет могли заниматься разработкой собственных систем.
— Наша собственная система будет в ближайшее время, – заявил секретарь СНБО.
Также он подчеркнул, что как только в Украине появится какая-то ситуация, которая потребует реакции, то власть сможет принять необходимые меры моментально.
Ранее Президент Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайного положения международного значения распорядился усилить меры по недопущению попадания и распространения китайского коронавируса в Украине.
Напомним, за истекшие сутки, 31 января, в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерло 45 человек, общее число жертв в Китае достигло 258 человек.
Ранее сообщалось, правительство США объявило китайский коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и запретит въезд в Штаты иностранцам, путешествующим из Китая.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в Украине разрабатывают собственную систему для тестирования на наличие у человека коронавируса.
Об этом Алексей Данилов заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», сообщает Украинская Правда.
По словам Алексея Данилова, Китай передал необходимые данные для того, чтобы все кто хочет могли заниматься разработкой собственных систем.
— Наша собственная система будет в ближайшее время, – заявил секретарь СНБО.
Также он подчеркнул, что как только в Украине появится какая-то ситуация, которая потребует реакции, то власть сможет принять необходимые меры моментально.
Ранее Президент Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайного положения международного значения распорядился усилить меры по недопущению попадания и распространения китайского коронавируса в Украине.
Напомним, за истекшие сутки, 31 января, в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерло 45 человек, общее число жертв в Китае достигло 258 человек.
Ранее сообщалось, правительство США объявило китайский коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и запретит въезд в Штаты иностранцам, путешествующим из Китая.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов