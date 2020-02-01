Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в Украине разрабатывают собственную систему для тестирования на наличие у человека коронавируса.

Об этом Алексей Данилов заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», сообщает Украинская Правда.

По словам Алексея Данилова, Китай передал необходимые данные для того, чтобы все кто хочет могли заниматься разработкой собственных систем.

— Наша собственная система будет в ближайшее время, – заявил секретарь СНБО.

Также он подчеркнул, что как только в Украине появится какая-то ситуация, которая потребует реакции, то власть сможет принять необходимые меры моментально.

Ранее Президент Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайного положения международного значения распорядился усилить меры по недопущению попадания и распространения китайского коронавируса в Украине.

Напомним, за истекшие сутки, 31 января, в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерло 45 человек, общее число жертв в Китае достигло 258 человек.

Ранее сообщалось, правительство США объявило китайский коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и запретит въезд в Штаты иностранцам, путешествующим из Китая.