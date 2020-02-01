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В то время как президент США Дональд Трамп значительно сократил число беженцев, которым разрешили поселиться в стране, непропорционально большую долю беженцев, которые въехали в Соединенные Штаты в последние годы, составили украинцы.
Такую статистику наводит издание The Washington Post, передает УНН.
«Хотя на Сирию, Афганистан, Южный Судан, Мьянму и Сомали приходится более двух третей международного кризиса с беженцами, который, согласно данным ООН, в настоящее время составляет более 26 миллионов, в 2019 году украинцы превзошли по количеству прибывших в США сирийских беженцев - 8 к 1, афганцев - почти 4 к 1, суданцев - 12 к 1 и сомалийцев - 19 к 1», - пишет автор статьи.
Отмечается, что только люди, бежавшие из Конго и Мьянмы, превосходят по численности поток украинских беженцев в Соединенные Штаты.
Согласно данным издания, 4451 украинца, прибывших в США в течение 2019 финансового года, составили 15% от 30 тыс. беженцев, которые переселились в страну. В 2016 году украинцы составляли всего 3%.
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В то время как президент США Дональд Трамп значительно сократил число беженцев, которым разрешили поселиться в стране, непропорционально большую долю беженцев, которые въехали в Соединенные Штаты в последние годы, составили украинцы.
Такую статистику наводит издание The Washington Post, передает УНН.
«Хотя на Сирию, Афганистан, Южный Судан, Мьянму и Сомали приходится более двух третей международного кризиса с беженцами, который, согласно данным ООН, в настоящее время составляет более 26 миллионов, в 2019 году украинцы превзошли по количеству прибывших в США сирийских беженцев - 8 к 1, афганцев - почти 4 к 1, суданцев - 12 к 1 и сомалийцев - 19 к 1», - пишет автор статьи.
Отмечается, что только люди, бежавшие из Конго и Мьянмы, превосходят по численности поток украинских беженцев в Соединенные Штаты.
Согласно данным издания, 4451 украинца, прибывших в США в течение 2019 финансового года, составили 15% от 30 тыс. беженцев, которые переселились в страну. В 2016 году украинцы составляли всего 3%.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов