В то время как президент США Дональд Трамп значительно сократил число беженцев, которым разрешили поселиться в стране, непропорционально большую долю беженцев, которые въехали в Соединенные Штаты в последние годы, составили украинцы.

Такую статистику наводит издание The Washington Post, передает УНН.

«Хотя на Сирию, Афганистан, Южный Судан, Мьянму и Сомали приходится более двух третей международного кризиса с беженцами, который, согласно данным ООН, в настоящее время составляет более 26 миллионов, в 2019 году украинцы превзошли по количеству прибывших в США сирийских беженцев - 8 к 1, афганцев - почти 4 к 1, суданцев - 12 к 1 и сомалийцев - 19 к 1», - пишет автор статьи.

Отмечается, что только люди, бежавшие из Конго и Мьянмы, превосходят по численности поток украинских беженцев в Соединенные Штаты.

Согласно данным издания, 4451 украинца, прибывших в США в течение 2019 финансового года, составили 15% от 30 тыс. беженцев, которые переселились в страну. В 2016 году украинцы составляли всего 3%.