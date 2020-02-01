Президент Украины Владимир Зеленский намерен пригласить мэра Николаева Александра Сенкевича, чтобы тот объяснил, почему городская власть не отреагировала на призыв снизить тарифы на центральное отопление.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совещания в Офисе Президента, обсуждая с премьер-министром ситуацию с платежками за тепло. Видеозапись с совещания опубликована в социальных сетях в субботу, 1 февраля, сообщают НикВести.

— В конце декабря мы проводили совещание, на котором обсуждали главный вопрос, социальный - уменьшение платежки. И все мы боролись за это. Очень много людей, сказали, что уменьшилась платежка, но есть люди, которые не понимают, почему в их области платежка или не уменьшилась или снизилась несущественно, - сказал Владимир Зеленский.

В ходе обсуждения этого вопроса премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что за декабрь украинцы получили от 5 до 35% меньшую платежку, в зависимости от города. 143 предприятия в 120 городах Украины снизили существенно стоимость услуг.

— У нас есть области, которые не отреагировали на наш сигнал и не воспользовались тем инструментом, который им дало правительство. Это Черновицкая и Николаевская области, - сказал Алексей Гончарук.

Премьер-министр рассказал, что в основном теплогенерирующие предприятия находятся в коммунальной собственности, а потому вопросы, по какой причине в Николаеве и Черновцах не снизили тарифы на тепло, нужно задавать местной власти. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что намерен приглашать и говорить с мэрами Николаева и Черновцов.

— А можно список людей, кто не имплементировал ту формулу, о которой мы говорили и все боролись? Нужен список этих людей, мы будем с ними говорить, будем приглашать, - сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что в других городах Украины тариф на тепло удалось снизить из-за того, что перед отопительным сезоном его значительно повысили, а тариф на тепло в Николаеве и так один из самых низких по Украине.