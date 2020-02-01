В 2019 году был заметен заметный рост пересечения украинско-польской границы людьми, которые пользовались для этого пассажирскими авиаперевозками.

Об этом со ссылкой на статистические данные пограничной службы Польши и собственных исследований сообщает аналитический центр «Европа без барьеров», передает УНН.

«Продолжился стремительный рост количества пересечений польской границы воздухом - в 2019 году 700 тысяч граждан Украины воспользовались этим путем (+75%). Для сравнения - в 2018 году их было 404 тысячи, а в 2017 - 204 тысячи», - сообщают аналитики.

По данным центра, общее количество пересечений наземной границы Украины и Польши в обоих направлениях выросло на 1% - до 21,7 млн граждан Украины въезжали в Польшу всеми путями 10,4 млн раз, из них 9,66 млн - через наземную границу.

«В 2019 году на 19% упало количество пересечений наземной польско-украинской границы частными автомобилями - с 5 до 4 миллионов. Зато на 4% выросло движение автобусов и на 1% - грузовиков», - говорится в сообщении.

По состоянию на середину января загруженность пунктов пропуска на границе Украины со странами ЕС существенно уменьшилась.