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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину с официальным визитом в понедельник, 3 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.
«3 февраля Украину посетит Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган», - говорится в сообщении.
Так, общая встреча Президента Украины и Президента Турецкой Республики с представителями СМИ состоится в Мариинском дворце в 13:40.
В 16:00 в понедельник Президент Украины и Президент Турецкой Республики примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме, который будет проходить в Торгово-промышленной палате Украины.
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину с официальным визитом в понедельник, 3 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.
«3 февраля Украину посетит Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган», - говорится в сообщении.
Так, общая встреча Президента Украины и Президента Турецкой Республики с представителями СМИ состоится в Мариинском дворце в 13:40.
В 16:00 в понедельник Президент Украины и Президент Турецкой Республики примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме, который будет проходить в Торгово-промышленной палате Украины.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов