Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину с официальным визитом в понедельник, 3 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

«3 февраля Украину посетит Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган», - говорится в сообщении.

Так, общая встреча Президента Украины и Президента Турецкой Республики с представителями СМИ состоится в Мариинском дворце в 13:40.

В 16:00 в понедельник Президент Украины и Президент Турецкой Республики примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме, который будет проходить в Торгово-промышленной палате Украины.