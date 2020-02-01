Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не просят Беларусь выбирать между отношениями с ними и Россией.

Это произошло во время встречи Майкла Помпео с президентом Беларуси Александром Лукашенко в субботу в Минске, передает БЕЛТА

— Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций для того, чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость. Я так понимаю, это то, что вы хотите, - сказал Майкл Помпео.

Он отметил, что изучил несколько отчетов по этому вопросу и знает о длительной истории белорусско-российских отношений.

— Но мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях, - подчеркнул госсекретарь.

Помпео также отметил, что США в ближайшее время назначат посла в Беларусь.

Кроме того, по его словам, США продолжат уделять внимание вопросам прав человека.

— У нас есть обеспокоенность по этому вопросу, и мы будем продолжать продвигать реформы, чтобы права людей были защищены. Мы уверены, что вместе сможем добиться успеха в наших отношениях, - сказал Майкл Помпео.

В свою очередь, Лукашенко начал встречу с Помпео с шутки о диктатуре в Беларуси.

— У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает, - пошутил он перед началом встречи.

Протокольная часть встречи, на которую были допущены представители СМИ, также завершилась шуткой, но уже со стороны Помпео. Когда журналисты покидали зал переговоров, госсекретарь заявил, что любит их, «особенно когда они уходят».

Президент Беларуси парировал, что не против журналистов, но, когда они называют себя четвертой властью, советует им не забывать, что еще есть первая.