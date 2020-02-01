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По состоянию на утро 1 февраля количество больных на коронавирус увеличилось до 11 791 человек. Число случаев заболевания за сутки увеличилось на 2102 случая. От вируса умерло уже 259 человек.
Об этом передает УНИАН.
В связи с этим США намерены ограничить въезд иностранцев из Китая. Три американских авиаперевозчика уже заявили об отмене рейсов в Китай.
О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.
В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрирован.
Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в Украине разрабатывают собственную систему для тестирования на наличие у человека коронавируса.
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По состоянию на утро 1 февраля количество больных на коронавирус увеличилось до 11 791 человек. Число случаев заболевания за сутки увеличилось на 2102 случая. От вируса умерло уже 259 человек.
Об этом передает УНИАН.
В связи с этим США намерены ограничить въезд иностранцев из Китая. Три американских авиаперевозчика уже заявили об отмене рейсов в Китай.
О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.
В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрирован.
Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в Украине разрабатывают собственную систему для тестирования на наличие у человека коронавируса.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов