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Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Беларусь заявил о готовности США помочь в поиске решения конфликта в Украине, но, по его словам, Украина и РФ в конце концов сами должны прийти к согласию.
Об этом сообщает Европейская правда.
Помпео рассказал, что ситуация в Украине обсуждалась во время его встреч с президентом и главой МИД Беларуси. Белорусская сторона рассчитывает, что США сыграют свою роль в урегулировании кризиса. Помпео заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей решения конфликта.
— Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами решить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем, - сказал он.
Белорусский глава МИД Владимир Макей сказал о готовности предоставить Беларусь как площадку для любых встреч и переговоров. Он подчеркнул, что белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США, если они только помогут решению кризиса.
– Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон, - считает глава белорусского внешнеполитического ведомства.
Напомним, накануне Помпео посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Глава украинского государства выразил надежду, что США будут активно вовлечены в процессы мирного урегулирования конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма.
Ранее сообщалось, что Помпео и Лукашенко пошутили о диктатуре и журналистах.
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Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Беларусь заявил о готовности США помочь в поиске решения конфликта в Украине, но, по его словам, Украина и РФ в конце концов сами должны прийти к согласию.
Об этом сообщает Европейская правда.
Помпео рассказал, что ситуация в Украине обсуждалась во время его встреч с президентом и главой МИД Беларуси. Белорусская сторона рассчитывает, что США сыграют свою роль в урегулировании кризиса. Помпео заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей решения конфликта.
— Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами решить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем, - сказал он.
Белорусский глава МИД Владимир Макей сказал о готовности предоставить Беларусь как площадку для любых встреч и переговоров. Он подчеркнул, что белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США, если они только помогут решению кризиса.
– Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон, - считает глава белорусского внешнеполитического ведомства.
Напомним, накануне Помпео посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Глава украинского государства выразил надежду, что США будут активно вовлечены в процессы мирного урегулирования конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма.
Ранее сообщалось, что Помпео и Лукашенко пошутили о диктатуре и журналистах.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов