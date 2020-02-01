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В 2020 планируется повышение пенсий в три этапа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
С 1 января максимальная пенсия составляет 16 380 грн. С 1 июля ее увеличат до 17 120, а с 1 декабря – до 17 690.
24 января Кабинет министров Украины утвердил бюджет пенсионного фонда на 2020 год в размере 172,576 млрд грн.
В декабре президент Владимир Зеленский анонсировал повышение в 2020 году пенсий людям старше 80 лет.
1 декабря Пенсионный фонд Украины пересчитал пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума. Сообщалось, что размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 до 1638 грн, а максимальная пенсия вырастет на 740 грн до 16 380 грн.
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В 2020 планируется повышение пенсий в три этапа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
С 1 января максимальная пенсия составляет 16 380 грн. С 1 июля ее увеличат до 17 120, а с 1 декабря – до 17 690.
24 января Кабинет министров Украины утвердил бюджет пенсионного фонда на 2020 год в размере 172,576 млрд грн.
В декабре президент Владимир Зеленский анонсировал повышение в 2020 году пенсий людям старше 80 лет.
1 декабря Пенсионный фонд Украины пересчитал пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума. Сообщалось, что размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 до 1638 грн, а максимальная пенсия вырастет на 740 грн до 16 380 грн.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов