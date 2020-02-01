|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:17
|Заход солнца:
|16:53
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:49
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.75 грн
|25.15 грн
|EUR
|27.15 грн
|27.7 грн
Активисты «Партии Шария» в Николаеве заявили о несправедливом взымании платы с горожан за доставку газа.
Видео с заявлением было опубликовано на официальной странице партии в социальной сети Facebook.
— Все мы получили квитанцию на оплату счетов за поставку газа. Мы считаем, что монополист («Николаевгаз», – прим.) немного обнаглел, выставляя счета за доставку товара по коммуникациям, которые находятся в, по, над землей, которая предлежит территориальным громадам. А в некоторых населенных пунктах, между прочем, люди газифицировали улицы за собственный счет прокладывая коммуникации. И они вам должны платить за доставку? Почему мы не можем получать деньги за использование нашей земли? Наше мнение – олигархи обнаглели! Контролируя монополистов, получая сверхприбыль в то время как громады получают копейки, чтобы выжить, – заявила представительница партии.
Напомним, активисты «Партии Шария» в Николаеве обещали свезти под здание Николаевского городского совета мусор со стихийной свалки на улице Сенной, если за неделю чиновники не разберутся в ситуации.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Активисты «Партии Шария» в Николаеве заявили о несправедливом взымании платы с горожан за доставку газа.
Видео с заявлением было опубликовано на официальной странице партии в социальной сети Facebook.
— Все мы получили квитанцию на оплату счетов за поставку газа. Мы считаем, что монополист («Николаевгаз», – прим.) немного обнаглел, выставляя счета за доставку товара по коммуникациям, которые находятся в, по, над землей, которая предлежит территориальным громадам. А в некоторых населенных пунктах, между прочем, люди газифицировали улицы за собственный счет прокладывая коммуникации. И они вам должны платить за доставку? Почему мы не можем получать деньги за использование нашей земли? Наше мнение – олигархи обнаглели! Контролируя монополистов, получая сверхприбыль в то время как громады получают копейки, чтобы выжить, – заявила представительница партии.
Напомним, активисты «Партии Шария» в Николаеве обещали свезти под здание Николаевского городского совета мусор со стихийной свалки на улице Сенной, если за неделю чиновники не разберутся в ситуации.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов