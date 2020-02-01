Активисты «Партии Шария» в Николаеве заявили о несправедливом взымании платы с горожан за доставку газа.

Видео с заявлением было опубликовано на официальной странице партии в социальной сети Facebook.

— Все мы получили квитанцию на оплату счетов за поставку газа. Мы считаем, что монополист («Николаевгаз», – прим.) немного обнаглел, выставляя счета за доставку товара по коммуникациям, которые находятся в, по, над землей, которая предлежит территориальным громадам. А в некоторых населенных пунктах, между прочем, люди газифицировали улицы за собственный счет прокладывая коммуникации. И они вам должны платить за доставку? Почему мы не можем получать деньги за использование нашей земли? Наше мнение – олигархи обнаглели! Контролируя монополистов, получая сверхприбыль в то время как громады получают копейки, чтобы выжить, – заявила представительница партии.