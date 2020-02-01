Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагар в эфире ток-шоу предложил пенсионерке «продать собаку элитной породы», чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Голос народа» на телеканале 112 Украина.

— Прожить в этих условиях действительно трудно, но мы не знаем, имеет ли дозвонившийся в студию слушатель еще какое-то имущество, потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия прочего имущества и имущественного положения... Я лично встречал случаи, когда хотели получить субсидию, имея несколько квартир. В таком случае человек имеет соответствующее имущественное положение и не требует предоставления дополнительной субсидии. Если у нее есть какое-то имущество... какая-то собака элитной породы (живет) во дворе - она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить (коммунальные услуги - прим.), - сказал Евгений Брагар.

По его мнению, странной является ситуация, когда финансовое положение у человека позволяет иметь несколько машин, не демонстрировать прибыль и оформлять себе субсидию.

— Субсидия должна формироваться в зависимости от финансового состояния, - считает Евгений Брагар.

Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики показали, какой будет максимальная пенсия.