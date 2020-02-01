|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:17
|Заход солнца:
|16:53
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:49
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.75 грн
|25.15 грн
|EUR
|27.15 грн
|27.7 грн
Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагар в эфире ток-шоу предложил пенсионерке «продать собаку элитной породы», чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.
Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Голос народа» на телеканале 112 Украина.
— Прожить в этих условиях действительно трудно, но мы не знаем, имеет ли дозвонившийся в студию слушатель еще какое-то имущество, потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия прочего имущества и имущественного положения... Я лично встречал случаи, когда хотели получить субсидию, имея несколько квартир. В таком случае человек имеет соответствующее имущественное положение и не требует предоставления дополнительной субсидии. Если у нее есть какое-то имущество... какая-то собака элитной породы (живет) во дворе - она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить (коммунальные услуги - прим.), - сказал Евгений Брагар.
По его мнению, странной является ситуация, когда финансовое положение у человека позволяет иметь несколько машин, не демонстрировать прибыль и оформлять себе субсидию.
— Субсидия должна формироваться в зависимости от финансового состояния, - считает Евгений Брагар.
Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики показали, какой будет максимальная пенсия.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагар в эфире ток-шоу предложил пенсионерке «продать собаку элитной породы», чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.
Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Голос народа» на телеканале 112 Украина.
— Прожить в этих условиях действительно трудно, но мы не знаем, имеет ли дозвонившийся в студию слушатель еще какое-то имущество, потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия прочего имущества и имущественного положения... Я лично встречал случаи, когда хотели получить субсидию, имея несколько квартир. В таком случае человек имеет соответствующее имущественное положение и не требует предоставления дополнительной субсидии. Если у нее есть какое-то имущество... какая-то собака элитной породы (живет) во дворе - она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить (коммунальные услуги - прим.), - сказал Евгений Брагар.
По его мнению, странной является ситуация, когда финансовое положение у человека позволяет иметь несколько машин, не демонстрировать прибыль и оформлять себе субсидию.
— Субсидия должна формироваться в зависимости от финансового состояния, - считает Евгений Брагар.
Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики показали, какой будет максимальная пенсия.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов