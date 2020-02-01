Аналитики системы YouControl заявили, что обнаружили в Украине десятки тысяч компаний и частных предпринимателей без официального руководителя, собственника и указанных видов деятельности.

Об этом говорится в соответствующем материале на сайте YouControl.

Сообщается, что сейчас в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) существуют записи об около 66 тысячах предпринимателях (ФЛП), у которых не указан вид деятельности.

Еще 99 тысяч юридических лиц не указали ФИО руководителя, собственника и / или вид деятельности.

«Интересной особенностью таких компаний является давний срок существования и юридический статус «не находится в процессе прекращения, свидетельство о государственной регистрации недействительным», - говорится в материале.

Глава правления в Союзе юристов Одесской области, генеральный партнер в Legal Partne Александр Рябец рассказал, что в 2003 году был принят закон «О государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований», следуя которому государственные регистраторы должны были в течение 2004 - 2005 годов провести замену старых свидетельства на новые свидетельства единого образца. Однако многие предприниматели не обратились для замены. И уже с 2012 года соответствующая комиссия Министерства юстиции проводила инвентаризацию.

Все юридические лица и физические лица-предприниматели, созданные и зарегистрированные до 1 июля 2004 года, обязаны были подать государственному регистратору регистрационную карточку для включения сведений о них в ЕГР. Все, кто этого не сделал, получили запись: «свидетельство о государственной регистрации недействительно», так как у них оставалось свидетельство старого образца. В то же время формулировка «не находится в процессе прекращения» осталась, ведь решения о ликвидации или реорганизации в этом предприятии не принималось.