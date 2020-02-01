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Украинские власти не исключали возможности поставлять пресную воду в аннексированный Россией Крым. Аргументируют это тем, что если Израиль поставляет воду в Палестину, хотя между территориями идут военные действия, то и в Украине могут продавать воду на полуостров.
Об этом сообщил председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от «Слуги народа» Юрий Аристовй в комментарии журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях», вышедшей в эфир 30 января, пишет Страна.
— Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну (Израиль поставляет воду в Палестину - прим.), они зарабатывают. Они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию, - сказал он.
Аристов уточнил, что «речь шла о Крыме».
На вопрос журналиста о территориальной принадлежности полуострова нардеп ответил: «Наш Крым, это безусловно». Нардеп ушел после этого вопроса, не рассказав других подробностей.
На видео указано, что разговор «Схем» с Аристовым состоялся 17 октября 2019 года.
Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров.
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Украинские власти не исключали возможности поставлять пресную воду в аннексированный Россией Крым. Аргументируют это тем, что если Израиль поставляет воду в Палестину, хотя между территориями идут военные действия, то и в Украине могут продавать воду на полуостров.
Об этом сообщил председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от «Слуги народа» Юрий Аристовй в комментарии журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях», вышедшей в эфир 30 января, пишет Страна.
— Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну (Израиль поставляет воду в Палестину - прим.), они зарабатывают. Они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию, - сказал он.
Аристов уточнил, что «речь шла о Крыме».
На вопрос журналиста о территориальной принадлежности полуострова нардеп ответил: «Наш Крым, это безусловно». Нардеп ушел после этого вопроса, не рассказав других подробностей.
На видео указано, что разговор «Схем» с Аристовым состоялся 17 октября 2019 года.
Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов