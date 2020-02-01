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За 11 месяцев прошлого года Китай вышел на первое место среди стран - торговых партнеров Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, передает УНН.
— За 11 месяцев 2019 года Китай вышел на первое место среди стран - торговых партнеров Украины. Товарооборот вырос на 32,5% и достиг 11,7 млрд долларов США. Ключевыми приоритетами сотрудничества с КНР сейчас является сельское хозяйство, энергетика и энергоэффективные технологии, туризм, культурный и научный обмен, космическая отрасль, - отмечает Офис.
Также сообщается, что при участии вице-премьер-министра состоялось заседание Украинской части Комиссии по сотрудничеству между правительством Украины и правительством Китайской Народной Республики.
— КНР - наш стратегический партнер. С одной стороны, должны поддерживать общеполитическую рамку сотрудничества, с другой - начинать новые, выгодные для Украины, масштабные проекты и открывать новые возможности, в частности, для повышения интенсивности торговли и развития украинской экономики и инфраструктуры, - отметил Кулеба на заседании.
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За 11 месяцев прошлого года Китай вышел на первое место среди стран - торговых партнеров Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, передает УНН.
— За 11 месяцев 2019 года Китай вышел на первое место среди стран - торговых партнеров Украины. Товарооборот вырос на 32,5% и достиг 11,7 млрд долларов США. Ключевыми приоритетами сотрудничества с КНР сейчас является сельское хозяйство, энергетика и энергоэффективные технологии, туризм, культурный и научный обмен, космическая отрасль, - отмечает Офис.
Также сообщается, что при участии вице-премьер-министра состоялось заседание Украинской части Комиссии по сотрудничеству между правительством Украины и правительством Китайской Народной Республики.
— КНР - наш стратегический партнер. С одной стороны, должны поддерживать общеполитическую рамку сотрудничества, с другой - начинать новые, выгодные для Украины, масштабные проекты и открывать новые возможности, в частности, для повышения интенсивности торговли и развития украинской экономики и инфраструктуры, - отметил Кулеба на заседании.
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует ограничивать путешествия и торговлю из-за вспышки нового смертельного коронавируса в Китайской Народной Республике.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов