С 1 февраля коммунальное предприятие «Николаевпасстранс» делает бесплатным проезд для школьников в коммунальном транспорте.

Об том говорится в сообщении КП «Николаевпасстранс» в социальной сети Facebook.

При том а предприятии отмечают, что для того, чтобы воспользоваться бесплатным проездом школьнику нужно иметь при себе ученический билет.

Как известно, «Николаевпасстранс» обслуживает несколько автобусных маршрутов общего пользования: №51 «Железнодорожный вокзал - микрорайон Терновка», № 81 «микрорайон Намыв - микрорайон Ракетное Урочище», № 91 «Центральный городской стадион - микрорайон Балабановка».

Ранее сообщалось, что директор «Николаевпасстранс» заявил, что стоимость проезда одного пассажира на автобусах, купленных в лизинг, составляет 23 гривны.