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С 1 февраля коммунальное предприятие «Николаевпасстранс» делает бесплатным проезд для школьников в коммунальном транспорте.
Об том говорится в сообщении КП «Николаевпасстранс» в социальной сети Facebook.
При том а предприятии отмечают, что для того, чтобы воспользоваться бесплатным проездом школьнику нужно иметь при себе ученический билет.
Как известно, «Николаевпасстранс» обслуживает несколько автобусных маршрутов общего пользования: №51 «Железнодорожный вокзал - микрорайон Терновка», № 81 «микрорайон Намыв - микрорайон Ракетное Урочище», № 91 «Центральный городской стадион - микрорайон Балабановка».
Ранее сообщалось, что директор «Николаевпасстранс» заявил, что стоимость проезда одного пассажира на автобусах, купленных в лизинг, составляет 23 гривны.
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С 1 февраля коммунальное предприятие «Николаевпасстранс» делает бесплатным проезд для школьников в коммунальном транспорте.
Об том говорится в сообщении КП «Николаевпасстранс» в социальной сети Facebook.
При том а предприятии отмечают, что для того, чтобы воспользоваться бесплатным проездом школьнику нужно иметь при себе ученический билет.
Как известно, «Николаевпасстранс» обслуживает несколько автобусных маршрутов общего пользования: №51 «Железнодорожный вокзал - микрорайон Терновка», № 81 «микрорайон Намыв - микрорайон Ракетное Урочище», № 91 «Центральный городской стадион - микрорайон Балабановка».
Ранее сообщалось, что директор «Николаевпасстранс» заявил, что стоимость проезда одного пассажира на автобусах, купленных в лизинг, составляет 23 гривны.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов